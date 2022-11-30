İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2022 Çarşamba / 6 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6366
  • EURO
    19,3229
  • ALTIN
    1053.37
  • BIST100
    4977.64
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde yaşananlar... Bakan Soylu: Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı
Politika

İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde yaşananlar... Bakan Soylu: Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine, bölgenin güvenliğini sağlamakla sorumlu arkadaşımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür. Konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz.' ifadesini kullandı.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 21:44 - Güncelleme:
İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde yaşananlar... Bakan Soylu: Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı
ABONE OL

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, bugün sabah saatlerinde İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde yapılan protestoya ilişkin açıklamada bulundu.

Soylu, açıklamasında, "Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da, Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine, bölgenin güvenliğini sağlamakla sorumlu arkadaşımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür." ifadesini kullandı.

Soylu, her ülkenin büyükelçiliğinin güvenliğini sağlamanın görev ve sorumlulukları olduğunu belirterek görevli personelin titizliğinin bu sebeple olduğunu bildirdi.

Güvenliğin sağlanırken kullanılan bazı ifadelerin kastı aştığını ve böyle hassas bir görevde bu şekilde ifadelerin kullanılmaması gerektiğine dikkati çeken Soylu şunları kaydetti:

"Türk soylu kardeşlerimize, uzun dönemli ikametten vatandaşlığa kadar nüfus ve vatandaşlık birimlerimizde kurulan özel ofislerle hassasiyet gösteriyoruz, göstermek durumundayız. Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü tekrar belirtiyor, konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.