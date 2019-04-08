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İstanbul'da oy farkı 14 bin seviyesine geriledi

31 Mart yerel seçimlere ilişkin olarak İstanbul’daki seçim tutanaklarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle yeniden sayımlar kentteki 72 ilçe seçim kurulunda devam ediyor. AK Parti İstanbul Başkanlığı’nda bulunan 24 TV muhabiri Adem Hançer, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkına ilişkin son dakika detayları paylaştı. Son bilgilere göre, iki aday arasındaki oy farkının 14 bin seviyesine gerilediği bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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31 Mart yerel seçimlerine ilişkin özellikle İstanbul’daki seçim tutanaklarında usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle başlanan yeniden sayımlar hız kesmeden sürüyor.
 
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda bulunan 24 TV muhabiri Adem Hançer, kentte yeniden sayımı süren seçim tutanaklarına ilişkin son dakika gelişmelerini aktardı.
 
72 İLÇE SEÇİM KURULUNDA SAYIM SÜRÜYOR
 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz tarafından ilerleyen dakikalarda son rakamların açıklanmasının beklendiğini belirten Hançer, 72 ilçe seçim kurulunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.
 
Sayımların tamamen sona erdiği yalnızca bir ilçe seçim kurulu olduğunu aktaran Adem Hançer, “Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulu’nda sayımlar sona erdi.” dedi.
 
Ali İhsan Yavuz tarafından dün yapılan açıklamada Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkının 16 bin 442’ye indiğini hatırlatan Adem Hançer, “Geçersiz sandıkların yüzde 80’den fazlası sayıldı. Az önce elimize ulaşan rakamlara göre, aradaki farkın 14 bin seviyesine indiğine ilişkin bilgiler geliyor.” diye konuştu.
 
24 TV muhabiri Adem Hançer, geçersiz oylar sayılırken geçerli oy çıkan sandıkların tamamının sayıldığını, bu işlemin de süreci biraz yavaşlattığını hatırlattı.

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