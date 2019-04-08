İstanbul'da oy farkı 14 bin seviyesine geriledi 31 Mart yerel seçimlere ilişkin olarak İstanbul’daki seçim tutanaklarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle yeniden sayımlar kentteki 72 ilçe seçim kurulunda devam ediyor. AK Parti İstanbul Başkanlığı’nda bulunan 24 TV muhabiri Adem Hançer, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkına ilişkin son dakika detayları paylaştı. Son bilgilere göre, iki aday arasındaki oy farkının 14 bin seviyesine gerilediği bildirildi.