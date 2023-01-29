İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2023 Pazar / 8 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8116
  • EURO
    20,4382
  • ALTIN
    1164.91
  • BIST100
    5191.83
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İstanbullular İmamoğlu'nu fena ti'ye aldı! Pankartlarla karşılandı
Politika

İstanbullular İmamoğlu'nu fena ti'ye aldı! Pankartlarla karşılandı

Kastamonu, Atina, Bursa ve Bilecik gezileriyle adeta İstanbul'u unutan İBB Başkanı İmamoğlu sonunda İstanbul'a uğradı. İmamoğlu'nun bu tavrına karşı İstanbullular 'Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbulumuza Hoş Geldiniz' pankartları astı.

Sabah Gazetesi29 Ocak 2023 Pazar 15:47 - Güncelleme:
İstanbullular İmamoğlu'nu fena ti'ye aldı! Pankartlarla karşılandı
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu, Kastamonu, Atina, Bursa ve Bilecik gezilerinin ardından İstanbul'da İBB tarafından düzenlenen 'Karne Şenliği' programına katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a dönmesi ise pankartlarla karşılandı. Henüz kim veya kimler tarafından asıldığı bilinmeyen pankartlarda "Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbulumuza Hoş Geldiniz" yazıldığı görüldü.

Pankartların ise, Bağcılar İSTOÇ, Esenler, Fatih Edirnekapı, Saraçhane, Esenler, O-3 otoyoluna asıldığı görüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.