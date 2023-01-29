İstanbullular İmamoğlu'nu fena ti'ye aldı! Pankartlarla karşılandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu, Kastamonu, Atina, Bursa ve Bilecik gezilerinin ardından İstanbul'da İBB tarafından düzenlenen 'Karne Şenliği' programına katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a dönmesi ise pankartlarla karşılandı. Henüz kim veya kimler tarafından asıldığı bilinmeyen pankartlarda "Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbulumuza Hoş Geldiniz" yazıldığı görüldü.

Pankartların ise, Bağcılar İSTOÇ, Esenler, Fatih Edirnekapı, Saraçhane, Esenler, O-3 otoyoluna asıldığı görüldü.