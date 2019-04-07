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İstanbul’un çözümü Büyükçekmece’de 

Yerel seçimlerin ardından AK Parti’nin seçimin iptalini istediği Büyükçekece’deki oy usulsüzlüğünün detayları ortaya çıktı.

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21 bin usulsüz seçmen kaydı ortaya çıkarılan Büyükçekmece’de seçimin yenilenmesi halinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Binali Yıldırım arasındaki 17 bin 919’a gerileyen farkın ortadan kalkması bekleniyor. Büyükçekmece’nin mevcut başkanı CHP’li Hasan Akgün lehine sahte belge düzenlendiği, usulsüz seçmen kaydı yapıldığı belirtiliyor. Bu işlemleri yapan İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlisi M. Ö. S ve Akgün’ün bir akrabası 18.01.2019 tarihinde tutuklanmıştı. M.Ö.S’nın 21 bin seçmen kaydı yaptığı saptanmıştı. AK Parti Büyükçekmece Başkanlığı’nca İl Seçim Kurulu’na gönderilmek üzere İlçe Seçim Kurulu’na sunulan dilekçede, seçmen listeleri güncelleştirmeleri sürecinde, Akgün lehine sahte belge düzenlemek suretiyle usulsüz seçmen kaydı yapıldığı, usulsüz kayıt yaptığı tespit edilen Nüfus Müdürlüğü görevlisi M.Ö.S. ve Akgün ile aynı ismi taşıyan akrabası Hasan Akgün tutuklandığı ve bu konuda Büyükçekmece Savcılığı’nca soruşturma yürütüldüğü belirtildi. 

SEÇİMİN İPTALİ İSTENDİ

Konuyla ilgili Büyükçekmece Kaymakamlığı tarafından nüfus müdürlüğünün soruşturma konusu işlemlerine ilişkin de tahkikat başlatıldığı ve rapor hazırlandığı bildirildi. AK Parti ise konuyu YSK’ya taşımaya hazırlanıyor.

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