'İstanbul’un merkezi Ümraniye olacak'
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, “Ümraniyeliler’le her zaman istişare edeceğiz, önce onları dinleyeceğiz” dedi ve ekledi: İlçemizi yeni yatırımlarla daha ileri taşıyarak İstanbul’un merkezi yapacağız.
- KEMAL GÜMÜŞ / İSTANBUL
KİPTAŞ Genel Müdürü olarak İstanbullulara 20 yıl boyunca hizmet veren ve binlerce aileye kaliteli konut oluşturan İsmet Yıldırım şimdi de tecrübesiyle Ümraniyelilere hizmet etmeye hazırlanıyor. İsmet Yıldırım, Ulaşım’dan parklara, spor köyünden prestij caddelere kadar Ümraniye’yi İstanbul’un merkezi yapacak projelerini Star’a anlattı.
BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ
Vatandaşların talep ve önerilerini hiç bir zaman göz ardı etmeyeceklerini belirten Yıldırım, Ümraniyeliler ile her zaman istişare yapacaklarını ve önce onları dinleyeceklerini söyledi. Yıldırım “Vatandaş isterse yapılacak istemezse yapılmayacak. Ümraniye’ye daha güzel yatırımlar yapmak için mücadele edeceğiz. Gençlerimizle, yaşlılarımızla daha güzel bir Ümraniye için her alanda faaliyet göstereceğiz. Gece gündüz demeden kurmuş olduğumuz ekibimizle birlikte nerede ne sorun var ise anında tespit edilerek müdahale edileceğiz. Ümraniye için hayırlı olan ne varsa, onların gerçekleşmesi için bütün gücümle ve bütün samimiyetimle çalışacağım” ifadelerini kullandı.
HEDEF YÜZDE 70
Ümraniye’yi herkesin mutlu olduğu bir şehir haline getireceklerini ifade eden Yıldırım, yüzde 70 oy hedeflediklerini vurguladı. Bu hedefe ulaşmaları durumunda Ümraniye’yi daha ileriye götüreceklerini vurgulayan Yıldırım “Bizim Ümraniye’de yüzde 70 oy hedefine ulaşmamız demek, elimizi güçlendirmemiz, Binali beyin oylarına bir iki puan ilave etmek demektir. Böyle bir tabloyu arkamıza aldığımızda Ümraniye’yi uçururuz” şeklinde konuştu.
KALİTELİ EĞİTİM ADIMI
Ümraniye nüfusunun 700 bine yaklaştığını ve bazı mahallelerin 30 bin kişiyi barındırdığına dikkat çeken Yıldırım, ilçedeki okullarda ortalama her sınıfta 35 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti. Sınıflardaki sayıyı daha da alta çekmeyi hedeflediklerini belirten Yıldırım “AK Parti olarak önem verdiğimiz konuların başında eğitim gelmektedir. Okulların kalitesini arttırarak daha kapsamlı eğitim verilecek. Nüfus yoğunluğu dikkate alındığında yeni okulların da inşa edilmesi durumunda her sınıfta 30 öğrencinin olması eğitim kalitesini de arttıracaktır” şeklinde konuştu.
28 BİN METRAKERE YEŞİL ALAN
Projesi hazır 10 adet parkı göreve gelir gelmez yapacaklarını vurgulayan Yıldırım, bu parkların da Ümraniye’ye 28 bin metrekare yeşil alan kazandıracağını söyledi. Şuan için yerleri belirlenen uygulamaya hazır o parkların ise; Altınşehir, Çamlık, Cemil Meriç, Hekimbaşı, Topağacı, Şerifali, Necip Fazıl ve Armağanevler mahallesinde yapılacağını belirtti.
SEMT PAZARLARI MİLLET KIRAATHANELERİ
İki adet kapalı semt pazarı projesinin de hazır olduğunu belirten Yıldırım, öncelikle Yukarı Dudullu ile Necip Fazıl Mahallesi’nde içinde park alanının da bulunduğu kapalı semt pazarlarını hayata geçireceklerini kaydetti. Yıldırım, ayrıca Tantavi, Adem Yavuz ve Yukarı Dudullu mahallelerinde hazırlanan Millet Kıraathaneleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacak Osmangazi Korusu projesini de anlattı.
SPOR KÖYÜ
Yıldırım’ın en dikkat çekici projesi Spor Köyü. Hekimbaşı’nda bulunan Ümraniyespor’un kullandığı alana birçok sporun aynı anda yapılabileceği bir spor köyünün kurulacağını açıklayan Yıldırım, teknik donanımlara sahip içerisinde etnospor alanı, tenis kompleksi, basketbol ve voleybol gibi birçok spor alanı ile spor akademisinin yer aldığı dev bir tesis yapılacağını söyledi. Yıldırım; Çakmakspor tesisleri, Yukarı Dudulluspor tesislerinin yeniden düzenleneceğini belirtti. Başkan adayı Yıldırım; “Her mahallede küçük spor salonları yapmayı planlıyoruz. Altyapınız ne kadar sağlam ve güçlü olursa o kadar kaliteli ve başarılı sporcular yetiştirirsiniz. Bizde altyapımızı iyileştirmek ve kaliteli hale getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
19 BİN ARAÇLIK 32 OTOPARK
E-6 Ümraniye girişindeki trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracaklarını ifade eden Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin farklı mahallelerinde toplamda 19 bin araçlık otopark alanı yapacağını söyledi. Yıldırım, göreve gelir gelmez yerleri belirlenen ve hemen uygulamaya konulacak 32 adet otopark projesinin olduğunu bunların, Atatürk, Necip Fazıl, İnkilap, Mehmet Akif, Atakent, İstiklal, Yamanevler, Şerif Ali, Namık Kemal, Elmalıkent, Saray, Altınşehir, Armağanevler, Çakmak ve Aşağı Dudullu mahallelerinde olacağını kaydetti.
ULAŞIM SORUNU BİTECEK
Ümraniye’nin sürekli geliştiğini ve buna bağlı ulaşım alanında yeni ihtiyaçların doğduğunu belirten Yıldırım, “Vatandaşlarımız istediği noktalara rahat ve konforlu bir şekilde raylı sistemleri kullanarak ulaşabilecek. Dudullu-Bostancı raylı sistem hattı bir yıl içerisinde tamamlanacak. Kazım Karabekir-Göztepe hattının da ihalesi son aşamaya geldi. İki dikey ve bir de yatay raylı sistem hattı olan bir ilçe konumuna geleceğiz” diye konuştu. Ümraniye’nin ulaşım sorununu kökten çözmek için hazırladıkları kalıcı projeleri sıralayan Yıldırım; Türksat Kavşağı projesi, Beşiktaş Spor Tesislerinin Ihlamurkuyu mezarlık yanından Şile Otoyoluna çıkış yolları projesi, Küçüksu Caddesinden TEM Otoyoluna yeni kavşak projesi, Harman Sokak ve Marmara Caddesi yol ve kavşak düzenlemesi, Mithatpaşa Caddesi TEM Anadolu bağlantısı Çakmak Köprüsü projesi ve Finans şehrin bulunduğu Şenol Güneş Bulvarı’ndan TEM Otoyoluna bağlantı yolu projesi ile trafiğin rahatlayacağını ifade etti.
İSMET YILDIRIM KİMDİR?
1960 yılında Ümraniye’de doğan İsmet YILDIRIM, Bayburt kütüğüne kayıtlı olup aslen Rizelidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olduktan sonra aile şirketinde müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Müteahhitleri Komitesi Başkanlığı’nın yanı sıra birçok vakıf ve dernekte yöneticilik yapmıştır. 1999 yılından bu yana Kiptaş Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Yabancı dili İngilizce olup evli ve iki çocuk babasıdır.
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