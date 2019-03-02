'İstanbul’un merkezi Ümraniye olacak'

KİPTAŞ Genel Müdürü olarak İstanbullulara 20 yıl boyunca hizmet veren ve binlerce aileye kaliteli konut oluşturan İsmet Yıldırım şimdi de tecrübesiyle Ümraniyelilere hizmet etmeye hazırlanıyor. İsmet Yıldırım, Ulaşım’dan parklara, spor köyünden prestij caddelere kadar Ümraniye’yi İstanbul’un merkezi yapacak projelerini Star’a anlattı.

BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

Vatandaşların talep ve önerilerini hiç bir zaman göz ardı etmeyeceklerini belirten Yıldırım, Ümraniyeliler ile her zaman istişare yapacaklarını ve önce onları dinleyeceklerini söyledi. Yıldırım “Vatandaş isterse yapılacak istemezse yapılmayacak. Ümraniye’ye daha güzel yatırımlar yapmak için mücadele edeceğiz. Gençlerimizle, yaşlılarımızla daha güzel bir Ümraniye için her alanda faaliyet göstereceğiz. Gece gündüz demeden kurmuş olduğumuz ekibimizle birlikte nerede ne sorun var ise anında tespit edilerek müdahale edileceğiz. Ümraniye için hayırlı olan ne varsa, onların gerçekleşmesi için bütün gücümle ve bütün samimiyetimle çalışacağım” ifadelerini kullandı.

HEDEF YÜZDE 70

Ümraniye’yi herkesin mutlu olduğu bir şehir haline getireceklerini ifade eden Yıldırım, yüzde 70 oy hedeflediklerini vurguladı. Bu hedefe ulaşmaları durumunda Ümraniye’yi daha ileriye götüreceklerini vurgulayan Yıldırım “Bizim Ümraniye’de yüzde 70 oy hedefine ulaşmamız demek, elimizi güçlendirmemiz, Binali beyin oylarına bir iki puan ilave etmek demektir. Böyle bir tabloyu arkamıza aldığımızda Ümraniye’yi uçururuz” şeklinde konuştu.

KALİTELİ EĞİTİM ADIMI

Ümraniye nüfusunun 700 bine yaklaştığını ve bazı mahallelerin 30 bin kişiyi barındırdığına dikkat çeken Yıldırım, ilçedeki okullarda ortalama her sınıfta 35 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti. Sınıflardaki sayıyı daha da alta çekmeyi hedeflediklerini belirten Yıldırım “AK Parti olarak önem verdiğimiz konuların başında eğitim gelmektedir. Okulların kalitesini arttırarak daha kapsamlı eğitim verilecek. Nüfus yoğunluğu dikkate alındığında yeni okulların da inşa edilmesi durumunda her sınıfta 30 öğrencinin olması eğitim kalitesini de arttıracaktır” şeklinde konuştu.

28 BİN METRAKERE YEŞİL ALAN

Projesi hazır 10 adet parkı göreve gelir gelmez yapacaklarını vurgulayan Yıldırım, bu parkların da Ümraniye’ye 28 bin metrekare yeşil alan kazandıracağını söyledi. Şuan için yerleri belirlenen uygulamaya hazır o parkların ise; Altınşehir, Çamlık, Cemil Meriç, Hekimbaşı, Topağacı, Şerifali, Necip Fazıl ve Armağanevler mahallesinde yapılacağını belirtti.