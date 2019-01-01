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İşte AK Parti'nin Ankara adayları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

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Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını açıkladı.
 
 
AK Parti'nin, Ankara'daki ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıraya göre şöyle:
 
Akyurt: Hilal Ayık
 
Altındağ: Asım Balcı
 
Ayaş: Burhan Demirbaş
 
Bala: Ahmet Buran
 
Beypazarı: Tuncer Kaplan
 
Çamlıdere: Hazım Caner Can
 
Çankaya: Amber Türkmen
 
Çubuk: Baki Demirbaş
 
Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
 
Evren: Hüsamettin Ünsal
 
Güdül: Muzaffer Yalçın
 
Haymana: Özdemir Turgut
 
Kahramankazan: Serhat Oğuz
 
Kalecik: Duhan Kalkan,
 
Keçiören: Turgut Altınok
 
Kızılcahamam: Süleyman Acar
 
Mamak: Murat Köse
 
Nallıhan: İsmail Öntaş
 
Pursaklar: Ayhan Yılmaz
 
Sincan: Murat Ercan
 
Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik
 
Yenimahalle: Veysel Tiryaki
 

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