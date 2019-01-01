İşte AK Parti'nin Ankara adayları
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını açıkladı.
AK Parti'nin, Ankara'daki ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıraya göre şöyle:
Akyurt: Hilal Ayık
Altındağ: Asım Balcı
Ayaş: Burhan Demirbaş
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Amber Türkmen
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Duhan Kalkan,
Keçiören: Turgut Altınok
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Murat Köse
Nallıhan: İsmail Öntaş
Pursaklar: Ayhan Yılmaz
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik
Yenimahalle: Veysel Tiryaki
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