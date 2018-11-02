İşte bunun için Fırat'ın doğusu
Türkiye’yi kana bulayacak 32 ayrı eylem için Suriye’den sokulan 247 kilo patlayıcı ele geçirildi. Operasyon, ‘Terörü kaynağında yok etme stratejisi’nin doğruluğunu da ortaya koydu.
- MUAMMER BAŞKAN / İZMİR
Mardin polisi, Suriye’de PYD/PKK’nın işgal ettiği bölgeden kamyonla getirilen 247 kilo patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların, yerel seçimler öncesinde 32 ayrı eylemde kullanılarak büyükşehirleri kana bulamayı ve seçimi manipüle etmeyi amaçladığı kaydedildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü ve uzantılarının faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken Suriye’den yasadışı yollarla ülkeye giren bombalı bir aracı tespit etti. Mardin polisi, patlayıcı dolu aracın Ceylanpınar- Kızıltepe karayolu kullanılarak, eylem amaçlı büyük illere taşınacağını belirledi. Şüpheli aracın güzergahında önlem alan polis, aracı durdurup içerisindeki V.T., F.T. ve A.D. isimli teröristleri kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramada 247 kilo 864 gram PETN olduğu tespit edilen patlayıcı madde, 6 adet alpha fire kumanda, 32 adet alpha fire alıcısı, 62 adet elektrikli kapsül, 40 metre infilaklı fitil, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Tahrip gücü yüksek PETN isimli patlayıcının bir kilogramının 100 C-4’e eşit olduğu operasyonda ele geçirilen miktarın yaklaşık 25 ton C-4 gücünde olduğu kaydedildi.
PKK KÖŞEYE SIKIŞTI
Polis ekipleri gözaltına alınan 3 şüpheliyle yapılan ön görüşmede, kendilerine bu konu ile ilgili yardım ettikleri değerlendirilen F.T. ile Y.O. isimli şahıslar, aynı gün düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili olarak tüm işbirlikçi şahıslar ile eyleme ilişkin faillerin tespitine yönelik çalışmaların Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce geniş çaplı olarak sürdürüldüğü bildirildi. Son zamanlarda yapılan ard arda operasyonlara köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın, eylem yaparak çıkış yolu aradığı değerlendirildi.
FIRAT’IN DOĞUSUNA HAREKAT FİİLEN BAŞLADI
Mardin’de yakalanan patlayıcıların, Türkiye’deki terör tehdidin artık Suriye’de Fırat’ın doğusundan geldiğini gösterdiğini söyleyen ASSAM Başkan Yardımcısı emekli Albay Ersan Ergür “Türkiye neden Fırat’ın doğusuna askeri operasyon yapmak istiyor, diyenler çıkıyor. Suriye’den gelen ve Mardin’de yakalanan patlayıcılar buna en iyi yanıt. Türkiye işte bu yüzden PYD/PKK’yı Suriye’den temizlemek istiyor. Evinizin altında yangın var, söndürmezseniz bu yangın evinizi de yakar” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin yurtiçindeki operasyonlarla daha önce ‘Kandilcik’ denilen PKK’nın inlerine girdiğini ve örgütün eylem yapamaz hale geldiğini kaydeden Ergür, ‘Sırada örgütün Suriye ve Irak’taki inlerinin’ olduğunu söyledi.
AFRİN’DEKİ GİBİ BAŞLADI
Türkiye’nin Münbiç ve Fırat’ın doğusunda yapacağı operasyonda, PKK/PYD’ye desteği nedeniyle ABD’yle askeri değil ama siyasi olarak karşı karşıya kalabileceği kaydeden Ergür “Siyasi olarak Suriye’de ABD ile karşı karşıya kalabiliriz. Ama bu bölgede artık izleyeceğimiz politikada ABD menfaatlerine değil Türkiye menfaatlerine göre hareket etmek zorundayız” dedi ve ekledi: Türkiye Afrin harekatı öncesinde de top atışlarıyla önce terör mevzilerini vurdu. Son bir kaç gündür yapılan top atışlarıyla da Fırat’ın doğusu harekatı aslında fiilen başladı.
Türkiye’nin sınır güvenliğine bağlıyız
ABD Dışişleri Bakanlığından, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevzileri bombalamasına ilişkin, “Türkiye NATO üyesi ve DEAŞ karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikimizin sınır güvenliğine bağlıyız” değerlendirmesi yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Türkiye’nin güvenlik endişesine ilişkin ABD ile Türkiye arasında koordinasyon ve istişare yapılması daha iyi bir yaklaşımdır” dedi. Sözcü Yardımcısı Palladino, Türk TSK’nın Halep’e bağlı Ayn El Arab ilçesindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevzileri vurması nedeniyle, örgütün DEAŞ’la savaşmayı durduracağı açıklamasına yönelik soruya, “Türkiye NATO üyesi ve DEAŞ karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikimizin sınır güvenliğine bağlıyız” yanıtını verdi.
ABD’li sözcüden SDG sorusuna kaçamak yanıt
ABD öncülüğündeki koalisyonun Sözcüsü Albay Sean Ryan, Anadolu Ajansı muhabirinin “ilçede hangi unsurların hakim olduğuna” yönelik sorularına net yanıtlar vermekten kaçındı. “Size göre Tel Abyad’ı kim kontrol ediyor? YPG mi SDG mi?” sorusuna Sözcü Ryan, “Koalisyon, SDG ile çalışıyor. Onlar kuvvet hareketleri ve planları konusunda karar veriyor” ifadeleriyle yanıtladı. “O zaman Tel Abyad’daki durum nedir? Tel Abyad’ı kontrol eden gücün SDG olduğunu söyleyebilir misiniz?” sorusuna ise Albay Ryan, “DEAŞ’a karşı operasyonları geçici olarak durdurduklarına ilişkin SDG’nin resmi açıklaması” notuyla örgütün, Türkiye’nin Tel Abyad’a yönelik top atışlarına ilişkin açıklamasını gönderdi. Konuyla ilgili takip sorusuna ise Albay Ryan, örgütün açıklamasını kastederek “Gönderdiğim son duyurunun ardından Tel Abyad’daki son durum hakkında güncel bilgim yok” dedi.
430 KİLO PATLAYICI YAKALANDI
Diyarbakır’ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde başlatılan “Bayrak-99 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim TETİK-2 Operasyonu” başarıyla tamamlandı. Güvenlik güçleri PKK’lı teröristlerin inlerinde “Toprağa gömülü vaziyetteki bidonlar içinde 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 430 kilogram amonyum nitrat, mayın başlatıcı olarak kullanılan 50 gram toz TNT, 511 kök kenevir ile 5 ton 239 kilogram esrar” ele geçirildi.
KUZEY IRAK MEZAR OLDU
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı yedi terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Türk savaş jetleri tarafından nokta atışı ile imha edilen hedeflerin arasında bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları da bulunuyor.
8 ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI
Güvenlik güçlerince Cudi Dağı ve Güçlükonak ilçesi Demirboğaz kırsalında gerçekleştirilen biri sağ 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Öldürülen teröristlerden “Kemal Bagog” kod adlı Lokman Genç’in 4 Ekim’de Mardin’in Dargeçit ilçesinde 8 askerin şehit edildiği saldırıyı yapan hain olduğu anlaşıldı. Batman’da da önceki gün terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin örgütün “bombacısı” olduğu bildirildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı, 24 saatte 19 teröristin öldürüldüğünü ve Suriye’nin Telabyad kentinde ‘canlı bomba’ eğitimi alan PYD/PKK’lının Gaziantep’te yakalandığını açıkladı.
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