İşte bunun için Fırat'ın doğusu

Mardin polisi, Suriye’de PYD/PKK’nın işgal ettiği bölgeden kamyonla getirilen 247 kilo patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların, yerel seçimler öncesinde 32 ayrı eylemde kullanılarak büyükşehirleri kana bulamayı ve seçimi manipüle etmeyi amaçladığı kaydedildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü ve uzantılarının faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken Suriye’den yasadışı yollarla ülkeye giren bombalı bir aracı tespit etti. Mardin polisi, patlayıcı dolu aracın Ceylanpınar- Kızıltepe karayolu kullanılarak, eylem amaçlı büyük illere taşınacağını belirledi. Şüpheli aracın güzergahında önlem alan polis, aracı durdurup içerisindeki V.T., F.T. ve A.D. isimli teröristleri kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramada 247 kilo 864 gram PETN olduğu tespit edilen patlayıcı madde, 6 adet alpha fire kumanda, 32 adet alpha fire alıcısı, 62 adet elektrikli kapsül, 40 metre infilaklı fitil, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Tahrip gücü yüksek PETN isimli patlayıcının bir kilogramının 100 C-4’e eşit olduğu operasyonda ele geçirilen miktarın yaklaşık 25 ton C-4 gücünde olduğu kaydedildi.

PKK KÖŞEYE SIKIŞTI

Polis ekipleri gözaltına alınan 3 şüpheliyle yapılan ön görüşmede, kendilerine bu konu ile ilgili yardım ettikleri değerlendirilen F.T. ile Y.O. isimli şahıslar, aynı gün düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili olarak tüm işbirlikçi şahıslar ile eyleme ilişkin faillerin tespitine yönelik çalışmaların Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce geniş çaplı olarak sürdürüldüğü bildirildi. Son zamanlarda yapılan ard arda operasyonlara köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın, eylem yaparak çıkış yolu aradığı değerlendirildi.