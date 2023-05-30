Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, geçtiğimiz pazar günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turdan 52.18 oy oranıyla galip ayrılarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

İŞTE CHP'NİN HİZMET ANLAYIŞI! MAHMUT TANAL'DAN VATANDAŞA SKANDAL SÖZLER

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından kendisine sosyal medyadan ulaşan bir vatandaşa skandal bir cevap verdi.

Şanlıurfa'dan milletvekili seçilen Tanal, vatandaşın "Seçim geride kaldı. Şu Urfa-Akcakale arası sırat yoluna bir el atsanız" ifadeleriyle yaptığı paylaşımı şöyle cevapladı:

"Oy verdiğiniz Akp yapsın. Engelleyen mi var?"