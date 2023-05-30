İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2023 Salı / 11 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,3262
  • EURO
    21,8636
  • ALTIN
    1269.77
  • BIST100
    4931.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İşte CHP'nin hizmet anlayışı! Mahmut Tanal'dan vatandaşa skandal sözler: Oy verdiğiniz AK Parti yapsın
Politika

İşte CHP'nin hizmet anlayışı! Mahmut Tanal'dan vatandaşa skandal sözler: Oy verdiğiniz AK Parti yapsın

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden yenilgiyle ayrılmasının ardından skandal bir paylaşımda bulundu. Tanal, Twitter'da 'Urfa-Akçakale arası sırat yoluna bir el atsanız' diye ricada bulunan bir vatandaşa 'Oy verdiğiniz AK Parti yapsın. Engelleyen mi var?' sözleriyle cevap verdi.

30 Mayıs 2023 Salı 10:47 - Güncelleme:
İşte CHP'nin hizmet anlayışı! Mahmut Tanal'dan vatandaşa skandal sözler: Oy verdiğiniz AK Parti yapsın
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, geçtiğimiz pazar günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turdan 52.18 oy oranıyla galip ayrılarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

İŞTE CHP'NİN HİZMET ANLAYIŞI! MAHMUT TANAL'DAN VATANDAŞA SKANDAL SÖZLER

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından kendisine sosyal medyadan ulaşan bir vatandaşa skandal bir cevap verdi.

Şanlıurfa'dan milletvekili seçilen Tanal, vatandaşın "Seçim geride kaldı. Şu Urfa-Akcakale arası sırat yoluna bir el atsanız" ifadeleriyle yaptığı paylaşımı şöyle cevapladı:

"Oy verdiğiniz Akp yapsın. Engelleyen mi var?"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.