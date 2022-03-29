İşte CHP'nin ittifak ortağı HDP! PKK tarifi pes dedirtti

Diyarbakır'da, çocuklarının terör örgütüne kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP önünde evlat nöbeti tutan annelere zafer işareti yapmasıyla gündeme gelen HDP İstanbul milletvekili Erol Katırcıoğlu, terör örgütü PKK'yı "siyaset yaparken şiddet kullanan buralı teşkilat" diye tanımladı.

Katırcıoğlu, Flash TV'de katıldığı programda, CHP, İP ve eski HDP'li Ayhan Bilgen tarafından HDP'ye yöneltilen "PKK ile arasına mesafe koyamadığı" eleştirilerine, şöyle karşılık verdi:

'MESAFE'YE DE İTİRAZ ETTİ

"PKK uzaydan gelen insanlar tarafından oluşturulmuş bir yapı değil. Buralı insanlar. Çoğu bizim seçmenlerimizin çocukları. Önemli olan şu, neden bu insanlar dağa gittiler, Türkiye bunu konuşmuyor. 'Aranıza mesafe koyun', ya neyin arasına mesafe koyacağız. Bir annenin, bir babanın çocuğuyla arasına mesafeyi nasıl koyarız biz. PKK, buralı teşkilat. Burada doğmuş insanların kurmuş olduğu bir teşkilat. Siyaset yaparken şiddet kullanıyor, doğru. Ama devletin bu sorunun çözümünü düşünmesi, konuşması gerekir. Biz devlete diyoruz ki, siz hata yaptınız, bu hatadan dolayı bunlar bunlar oldu, bu hatayı yapmayın artık."

DOĞRUSUNU AİLELER SÖYLEDİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Katırcıoğlu'nun, terör örgütünü değil devleti suçlamasına en çarpıcı tepki, Diyarbakır'da, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak evlat nöbetine devam eden ailelerden geldi. 938 gündür eylemi sürdüren ailelere önceki gün 10 yıl önce kaçırılan kızı Sitti için katılan Aydi Yiğit, "Kızımı PKK, HDP kaçırdı. Evladımı PKK ve HDP'den istiyorum. Kızım gelmeden buradan ayrılmayacağım" dedi.

'HDP MEŞRU MUHATABIMIZ'

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU

(31 AĞUSTOS 2015) "HDP parlamentoda, parlamentoda olmalı. Sorunun çözümünde bizim meşru muhatabımız HDP olmalı. Meşru muhatabınız vardır, halkın oyuyla seçilmiş gelmiştir, muhatabınız vardır."

(21 Eylül 2021) "HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var, parlamentoya gelmiş. Bu sorun çözülecekse meşru bir organlar çözebiliriz."

(11 MART 2022) "Demirtaşı'ın hiçbir suçu günahı yok. İktidara geldiğimizde Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de serbest bırakacağız."

CHP MİLLETVEKİLİ TUNCAY ÖZKAN

(20 Mart 2022) "Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır."

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FAİK ÖZTRAK

(21 MART 202) "Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu bir gerçek."

HDP: MUHATAP İMRALI

HDP ESKİ EŞ GENEL BAŞKANI SEZAİ TEMELLİ

(22 EYLÜL 2021) "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı değil, çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır."

HALK TV'DE AYNI SÖZLERİ SÖYLEMİŞTİ

HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu, 15 Temmuz 2021'de de CHP'nin yandaş kanalı Halk TV'de "PKK terör örgütüdür tabii ki biz bunu lanetliyoruz. Onlar başka yolda, biz parlamentoda mücadele ediyoruz deme şansına sahip değil misiniz?" sorusunu şöyle cevaplamıştı: "Bir annenin çocuğuyla, bir babanın oğluyla ilişkisi arasına biz nasıl mesafe koyabiliriz ki... PKK bu toprakların insanlarından oluşuyor ve bizim seçmenlerimizin çocukları veya akrabaları dağa çıkmışlar ve PKK'yı kurmuşlar."

NÖBETTEKİ ANNELERE ZAFER İŞARETİ YAPMIŞTI

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, 21 Ocak 2011'de HDP il binası önündeki evlat nöbetinin 507'inci acılı annelere karşı yaptığı zafer işareti ile tepki çekmişti. Katırcıoğlu, HDP binasından çıkarken ailelerin, "Evladımız nerede?" sorusuna yanıt vermeyerek, zafer işareti yapmıştı. Bu küstahlığı ardından ailelerle Katırcıoğlu arasında gerginlik yaşanmıştı. Provokatif hareketini "Zafer işaretini ailelere değil, iiktidara yaptım" diyerek savunan Katırcıoğlu'na soruşturma açılmıştı.