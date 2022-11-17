Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu açılışını yapmıştı! Görüntüler ilk kez 24 TV'de: Algı patladı
4 ay önce Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun açılışını yaptığı halk ekmek fabrikasının içindeki görüntülere 24 TV ulaştı. İşte “ekmek üretiyor” denilen fabrikanın içinden çekilen ilk görüntüler. İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, 'Elinde ürettikleri ve iletişime dönüştürecek bir malzeme olmadıkları için bunu algı üzerinden yönetmeye çalıştılar ve burada da algı patladı.' dedi.
Star Gazetesi17 Kasım 2022 Perşembe 12:09 - Güncelleme: