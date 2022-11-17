İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2022 Perşembe / 23 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6239
  • EURO
    19,3558
  • ALTIN
    1058.67
  • BIST100
    4584.24
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu açılışını yapmıştı! Görüntüler ilk kez 24 TV'de: Algı patladı
Politika

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu açılışını yapmıştı! Görüntüler ilk kez 24 TV'de: Algı patladı

4 ay önce Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun açılışını yaptığı halk ekmek fabrikasının içindeki görüntülere 24 TV ulaştı. İşte “ekmek üretiyor” denilen fabrikanın içinden çekilen ilk görüntüler. İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, 'Elinde ürettikleri ve iletişime dönüştürecek bir malzeme olmadıkları için bunu algı üzerinden yönetmeye çalıştılar ve burada da algı patladı.' dedi.

Star Gazetesi17 Kasım 2022 Perşembe 12:09 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu açılışını yapmıştı! Görüntüler ilk kez 24 TV'de: Algı patladı
ABONE OL

4 ay önce Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun açılışını yaptığı halk ekmek fabrikasının içindeki görüntülere 24 TV ulaştı. İşte "ekmek üretiyor" denilen fabrikanın içinden çekilen ilk görüntüler.

Ayrıntılar geliyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.