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Politika

İşte Kılıçdaroğlu'nun basın özgürlüğü! ABD'deki Türk gazeteciler isyan etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyaretinde 'akreditasyon' krizi çıktığı öğrenildi. NTV'nin Washington temsilcisi Hüseyin Günay ve Hürriyet Gazetesi'nin New York-Washington muhabiri Razi Canikligil, Kılıçdaroğlu'nun programlarına alınmadıklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinde 8 saat ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

12 Ekim 2022 Çarşamba 15:28 - Güncelleme:
İşte Kılıçdaroğlu'nun basın özgürlüğü! ABD'deki Türk gazeteciler isyan etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki programlarına yerleşik gazetecilerin alınmamasından dolayı kriz çıktığı öğrenildi.

"SADECE YANINDAKİ GAZETECİLER ALINIYOR"

NTV'nin Washington temsilcisi Hüseyin Günay sosyal medya hesabından duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki tüm programları New York ve Washington'da yerleşik olan Türk gazetecilere kapalı. Görüşmelere/etkinliklere sadece yanında getirdiği gazeteciler alınıyor."

"20 GAZETECİ DIŞARDA KALDI"

Hürriyet Gazetesi'nin New York- Washington muhabiri Razi Canikligil de, "Sonrada "yandaş medya" terimini dillerinden düşürmüyorlar. En az 20 gazeteci dışarda kaldı." ifaderini kullandı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun programını, Halk TV'den İsmail Saymaz, Cumhuriyet Gazetesi'nden Orhan Bursalı, KRT Muhabiri Tülin Daloğlu, ANKA Editörü Duygu Güvenç ve Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo'nun takip edebildiği öğrenildi. Tele 1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat da ziyarete tepki gösteren gazeteciler arasnda yer aldı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KAYIP 8 SAATİ"

HaberTürk yazarı Oray Eğin bugünkü yazısında Kılıçaroğlu'nun Amerika gezisini kaleme aldı. CHP liderinin yaptığı gezinin bilgilerinin kimseye verilmemesi toplantılara sadece belirli gazetecilerin alınmasını eleştiren Oray Eğin; "Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler için gezilerini takip ettim. Hepsinde program önceden saat saat belli, bir milim bile oynamazdı" dedi. Ayrıca Eğin Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisinde 8 saat ortadan kaybolduğunu ve nedenini sordu.

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