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'İstihdamda kadınlara öncelik tanınacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kadın Kolları tarafından Mamak’ta Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kadınlar Buluşmasına katıldı.

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Belediye başkanı seçilmesi halinde yapacakları projelere değinen Özhaseki “Özellikle mahallelerde kreş yapılması, belediye evleri yapılması projesi var. Mesela acil hastaneye gideceksiniz, çocuğu nereye bırakacaksınız? O belediye evlerine çocuklarınızı bırakabileceksiniz” dedi. Kadınların istihdamına öncelik vereceklerini belirten Özhaseki “İstihdam sağlayacak birçok tedbirler ve meslek edindirme kursları olacak. Edindiği mesleği ticarete dönüştürebilecek alanlar sağlanacak” diye konuştu. Çocuk Köyü projesi hakkında da bilgi veren Özhaseki, “Çocuk Köyü projesi dünyada bir tek Kanada’da var. İkincisini de Ankara’da yapacağız” ifadesini kullandı.  

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