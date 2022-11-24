İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2022 Perşembe / 1 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,631
  • EURO
    19,3957
  • ALTIN
    1052.01
  • BIST100
    4858.21
Politika

Kristersson: Dünyanın Türkiye'yi anlaması gerekiyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Dünyanın, Türkiye'yi anlaması gerektiğine dikkati çekerek, 'Dünyanın, Türkiye'yi vuran terör saldırılarının diğer ülkeleri vuran terör saldırıları kadar kötü olduğunu kabul etmesi için nedenler var. İsveç'te çeşitli şekillerde terör ve terörle ilgili faaliyetlere katılan ve bunu finanse eden insanlar İsveç'i hedef almıyor, Türkiye'yi hedef alıyor.' dedi.

AA24 Kasım 2022 Perşembe 22:12 - Güncelleme:
Kristersson: Dünyanın Türkiye'yi anlaması gerekiyor
ABONE OL

İsveç parlamentosunda Yeşiller Partisi Eş Başkanı Marta Stenevi'nin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın rahatsızlık meydana getirdiğine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı neden eleştirmediğine dair soruyu cevaplayan Kristersson, "Terör saldırılarına karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var." dedi.

Tüm tarafları itidalli olmaya, sakin kalmaya, sivillerin ve sivil nesnelerin askeri tehlikeye maruz kalmaması gerektiğine dair çağrıda bulunan Kristersson, "Kuzey Suriye'deki durum çok karışık, bir yandan terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen bir mücadele, bir taraftan da Türkiye'nin terör saldırılarına maruz kalan bir ülke olduğunu kabul etmek gerekir. Türkiye'nin kendini her türlü terör saldırısına karşı koruma hakkına sahip olduğunu da belirtmek gerekir." ifadelerini kullandı.

- "İSVEÇ'İN TERÖR ÖRGÜTLERİNE GÜVENLİ BİR SIĞINAK OLMAMASI GEREKİR"

Dünyanın, Türkiye'yi anlaması gerektiğine dikkati çeken Kristersson, "Dünyanın, Türkiye'yi vuran terör saldırılarının diğer ülkeleri vuran terör saldırıları kadar kötü olduğunu kabul etmesi için nedenler var. İsveç'te çeşitli şekillerde terör ve terörle ilgili faaliyetlere katılan ve bunu finanse eden insanlar İsveç'i hedef almıyor, Türkiye'yi hedef alıyor. İsveç'in bunlara güvenli bir sığınak olmaması gerektiğini tespit ettik." şeklinde konuştu.

  • İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
  • Ulf Kristersson
  • pençe-kılıç

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.