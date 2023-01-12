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Politika

İsveç'teki terör örgütü PKK rezaleti... Büyükelçi Dışişlerine çağrıldı!

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

12 Ocak 2023 Perşembe 18:20 - Güncelleme:
İsveç'teki terör örgütü PKK rezaleti... Büyükelçi Dışişlerine çağrıldı!
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Konuya ilişkin diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 11 Ocak günü Stokholm'de gerçekleştirilen, Sayın Cumhurbaşkanımızı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili olarak İsveç'in Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak tepkimiz ifade edilmiştir.

Büyükelçiye, bu menfur eylemi şiddetle kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, İsveç'in Üçlü Ahitname'yle verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve ülkemizin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talep edilmiştir.

Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesi yönündeki beklentimiz vurgulanmıştır."

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