''İsveçli liderlerin Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını anladıklarına inanıyorum''

Senato'daki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Stoltenberg'in liderliği sayesinde ittifakın daha güçlü olduğunu kaydeden McConnell, müttefiklerin askeri modernizasyon ve toplu savunmaya daha fazla yatırım yaptığını kaydetti.

McConnell, bir başka paylaşımında da ABD Senatosunun İsveç'in gelecek ay yapılacak Vilnius Zirvesi'ne kadar NATO'ya üye olmasını umduğunu belirtti.

"İsveçli liderlerin Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarını anladıklarına ve (buna) saygı duyduklarına inanıyorum." ifadesini kullanan McConnell, İsveç'in ittifaka kabul edilmesinin NATO'nun çıkarına olduğu değerlendirmesinde bulundu.