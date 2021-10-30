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Politika

İtalya Başbakanlığından Erdoğan-Draghi görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin görüşmesinde, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkileri, Afgan krizi, Akdeniz'de istikrar ve Libya konularının ele alındığı bildirildi.

AA30 Ekim 2021 Cumartesi 22:37 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 22:38
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İtalya Başbakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Draghi arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki liderin G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldikleri belirtilerek, "İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı'nın gündemindeki küresel zorluklar ile ikili ortaklıklar ve bunu daha güçlendirme fırsatlarına odaklanıldı. AB-Türkiye ilişkileri, Afgan krizi, Akdeniz'de istikrar ve özellikle Libya içi siyasi süreçteki gelişmeler yapıcı görüş alışverişinin merkezinde yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

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