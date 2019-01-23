İtalya'dan sert Fransa açıklaması: Berbat başkandan kendilerini kurtarabilirler

İtalya’nın Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olan koalisyon hükûmeti ortağı Matteo Salvini, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkındaki sert açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek, Macron'u "Berbat bir başkan." olarak nitelendirdi.

Sosyal medya platformu Facebook'ta yayımladığı videoda Fransız halkına seslenen Salvini, "Fransızların kendilerini berbat bir başkandan kurtaracağını umuyorum." dedi. 26 Mayıs'ta gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimlerini hedef olarak gösteren Salvini, Fransız halkının bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu'na gönderilecek milliyetçi sağcılar sayesinde Macron'un Almanya ile birlikte kurmayı hedeflediği AB ordusuna büyük darbe vurmayı hedefleyen Salvini, dün Polonya'da yaptığı açıklamada, "Alman-Fransız eksenine son verilmesi" çağrısında bulunmuştu.