14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3203
  • 6,0461
  • 219.916
  • 100.149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

İtalya'dan sert Fransa açıklaması: Berbat başkandan kendilerini kurtarabilirler

İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini, Fransa'ya yönelik sert açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek, Macron'a 'Berbat bir başkan.' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya’nın Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olan koalisyon hükûmeti ortağı Matteo Salvini, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkındaki sert açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek, Macron'u "Berbat bir başkan." olarak nitelendirdi.
 
Sosyal medya platformu Facebook'ta yayımladığı videoda Fransız halkına seslenen Salvini, "Fransızların kendilerini berbat bir başkandan kurtaracağını umuyorum." dedi. 26 Mayıs'ta gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimlerini hedef olarak gösteren Salvini, Fransız halkının bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini belirtti.
 
Avrupa Parlamentosu'na gönderilecek milliyetçi sağcılar sayesinde Macron'un Almanya ile birlikte kurmayı hedeflediği AB ordusuna büyük darbe vurmayı hedefleyen Salvini, dün Polonya'da yaptığı açıklamada, "Alman-Fransız eksenine son verilmesi" çağrısında bulunmuştu.

Başkan Erdoğan´dan marketlere uyarı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İtalya'dan sert Fransa açıklaması

İtalya'dan sert Fransa açıklaması

'ABD çok daha farklı tehditlerle karşı karşıya kalacak'

'ABD çok daha farklı tehditlerle karşı karşıya kalacak'

Türkiye, kararını verdi: Uçuş yasağı kaldırılıyor

Türkiye, kararını verdi: Uçuş yasağı kaldırılıyor

Davos'ta konuşan Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Davos'ta konuşan Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Çin, uyarılardan rahatsız oldu: İsrail açıklık getirsin

Çin, uyarılardan rahatsız oldu: İsrail açıklık getirsin

Düşmana korku veren TSK'nın 'atış gücü' böyle görüntülendi

Düşmana korku veren TSK'nın 'atış gücü' böyle görüntülendi

“Tel Aviv’i vururuz” tehdidi

“Tel Aviv’i vururuz” tehdidi

Anlaşma için bir araya geldiler, krizle ayrıldılar

Anlaşma için bir araya geldiler, krizle ayrıldılar
 

POPÜLER HABERLER

Çin´de başıboş bırakılan yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Çin´de başıboş bırakılan yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

Dünyanın en zengin 10 ismi belli oldu

Dünyanın en zengin 10 ismi belli oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA