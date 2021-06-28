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Politika

İtiraf ettiler: Türk SİHA'larına çözüm arıyoruz

Kıbrıs Rum yönetimi, KKTC'nin Geçitkale hava üssüne iki yıl önce yerleşen Türk SİHA ve İHA'larına çözüm aradıklarını itiraf etti.

28 Haziran 2021 Pazartesi 08:08 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 08:11
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Kıbrıs Rum yönetimi savunma bakanı Haralambos Petridis, KKTC'nin Geçitkale hava üssüne iki yıl önce yerleşen Türk silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve İHA'larına çözüm aradıklarını belirterek, "Gelişmeleri izliyoruz, karşı önlemler almaya çalışıyoruz" dedi.

Hürriyet Gazetesi'nden Ömer Bilge imzalı habere göre, Rum bakan, savunma bütçelerini 46 milyon Euro artırdıklarını da kaydetti. Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Haralambus, Türk SİHA'larının varlığını yakından takip ettiklerini ve savunma kabiliyetlerini artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Rum Bakan, "Silahlanma programımız devam ediyor. Bakanlar Kurulu, 46 milyon Euro'luk ek savunma bütçe talebimizi onayladı. Yeşil Hat'ın (KKTC-Rum yönetimi kara sınırı) elektronik sistemlerle denetlenmesi konusunda da ilerleme kaydettik, sistemi kuracak şirketle anlaştık" dedi.

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