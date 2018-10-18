İttifak formülü görüşmelerle şekillenecek

Genel başkanlar düzeyinde gerçekleşen görüşmeyle ittifakın nasıl seyredeceği konusunda ortaya konan kararlılık, kurmaylar düzeyinde devam edecek görüşmelerle şekillenecek. Bugüne kadar ortaya atılan formüller üzerinde karşılıklı değerlendirmeleri sürdüren parti kurmayları, her iki parti açısından da ortak kazanımları sağlayacak bir formülün çıkarılması için emek sarf edecek.

ZARARLARINA OLMAYACAK

Önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmenin ardından kurmaylar biraz daha detaya girerek, iller ve bunlara bağlı olarak ilçeler düzeyinde neler yapılabileceğini konuşacak. MHP’nin istediği formülün AK Parti açısından ne gibi sakıncaları olacağı da yine AK Parti kurmayları tarafından bu görüşmelerde ifade edilecek. Böylelikle iki partinin de zararına olmayacak bir formülün ortaya çıkarılmasına çalışılacak. AK Parti kurmayları, MHP’nin önerisi olan, ‘MHP’nin elinde bulunan illerde AK Parti’nin aday çıkarmaması, MHP’li adayı desteklemesi’ formülü üzerinde değerlendirmeler yapıyorlar. AK Parti’nin yaklaşımı, iktidar partisi olarak herhangi bir büyükşehir veya ilden belediye başkan adayı çıkarmamanın o ildeki teşkilatları ve partililer açısından sıkıntı yaratıp yaratmayacağı üzerinde yoğunlaşıyor. Bu tür bir ‘aday göstermeme’ durumunun sağlayacağı avantajla birlikte yaratabileceği olumsuzluklar da göz önünde bulundurularak bir karar verilecek.