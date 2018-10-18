Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

İttifak formülü görüşmelerle şekillenecek

AK Parti ile MHP arasında ittifakın yerel seçimlerde de devam etmesine yönelik genel başkanların onayıyla başlayan görüşmeler, önceki gün gerçekleşen liderler zirvesiyle yeni bir boyut kazanarak devam edecek.

  • ŞERİFE GÜZEL
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Genel başkanlar düzeyinde gerçekleşen görüşmeyle ittifakın nasıl seyredeceği konusunda ortaya konan kararlılık, kurmaylar düzeyinde devam edecek görüşmelerle şekillenecek. Bugüne kadar ortaya atılan formüller üzerinde karşılıklı değerlendirmeleri sürdüren parti kurmayları, her iki parti açısından da ortak kazanımları sağlayacak bir formülün çıkarılması için emek sarf edecek. 

ZARARLARINA OLMAYACAK 

Önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmenin ardından kurmaylar biraz daha detaya girerek, iller ve bunlara bağlı olarak ilçeler düzeyinde neler yapılabileceğini konuşacak. MHP’nin istediği formülün AK Parti açısından ne gibi sakıncaları olacağı da yine AK Parti kurmayları tarafından bu görüşmelerde ifade edilecek. Böylelikle iki partinin de zararına olmayacak bir formülün ortaya çıkarılmasına çalışılacak. AK Parti kurmayları, MHP’nin önerisi olan, ‘MHP’nin elinde bulunan illerde AK Parti’nin aday çıkarmaması, MHP’li adayı desteklemesi’ formülü üzerinde değerlendirmeler yapıyorlar. AK Parti’nin yaklaşımı, iktidar partisi olarak herhangi bir büyükşehir veya ilden belediye başkan adayı çıkarmamanın o ildeki teşkilatları ve partililer açısından sıkıntı yaratıp yaratmayacağı üzerinde yoğunlaşıyor. Bu tür bir ‘aday göstermeme’ durumunun sağlayacağı avantajla birlikte yaratabileceği olumsuzluklar da göz önünde bulundurularak bir karar verilecek. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Filmekimi´nin yeni durağı: İzmir

Filmekimi´nin yeni durağı: İzmir

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA