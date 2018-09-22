İttifak ilkesi şekilleniyor

Türkiye yerel seçimlere giderken liderlerin söylemleri AK Parti ile MHP arasında henüz resmi bir görüşme yapılmasa da iki partinin ittifak kurmasını gündemden düşürmüyor. MHP lideri Bahçeli’nin verdiği mesajlar çerçevesinde AK Partili kurmayların kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelere göre yerel seçimlerde yapılacak ittifakın koşulları ve hangi bölgeleri kapsayacağına yönelik önemli mesafe kat edildi.

GÜÇLÜ OLAN KAZANSIN

AK Parti ile MHP arasındaki ittifakın ana ilkesi ise “CHP ve HDP’nin olmadığı yerde yarış, olduğu yerlerde güçlü olan adayda beraberlik” olacak. Buna göre AK Parti ve MHP elinde bulundurduğu belediyeleri CHP veya HDP’ye kaptırmamak, yeniden kazanmak için birbirinden destek alacak. Ancak muhalefet rakip partilerin güçlü olmayıp, AK Parti ve MHP’nin güçlü olduğu bölgelerde ise karşılıklı adaylar yarışa girecek, güçlü olan kazanacak.

İKİ LİDER GÖRÜŞECEK

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinin kurmaylar düzeyinde başlaması, liderler seviyesinde de Başkan Erdoğan’ın ABD ve Almanya ziyaretleri dönüşünde yapılabileceği belirtiliyor. Bu görüşmelerin ardından somut yol haritası ve çerçeveye kavuşacak ittifak görüşmelerinin ön çerçevesi ise karşılıklı görüş beyanları ile oluşturuluyor. Özellikle MHP Lideri Bahçeli’nin, partisinin ittifak kararı ve yaklaşımına ilişkin açıkladığı detaylar, AK Parti kanadında ileriye dönük çalışmalar konusunda temel oluşturabilecek nitelik taşıyor. AK Parti kurmayları aday belirleme konusundaki çalışmaları yürütürken, bir yandan da Bahçeli’nin açıkladığı bölgeler ve hassasiyetleri dikkate alarak nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini göz önünde bulunduruyorlar.

OYA GÖRE DESTEK

AK Parti kanadında ittifaka ilişkin hazırlıklar “CHP’nin veya HDP’nin olmadığı yerde yarışma, olduğu yerlerde güçlü olanın adayı destekleme” çerçevesinde yapılıyor. Bu ilke çerçevesinde iki parti, güçlü oldukları ve belediyelerin kendilerinde olduğu yerleri koruyabilecek formülü işletecek. Eğer karşı tarafta CHP-HDP işbirliği yapıldığında AK Parti ya da MHP oranının aşılabileceği bir tablo var ise bu bölgelerde güçlü olan partinin adayı desteklenecek.

Bu formülün, daha çok AK Parti’nin 2014 seçimlerinde yüzde 40’lar seviyesinde bir oyla kazandığı İstanbul ilçelerinde uygulama alanı bulması bekleniyor. CHP’nin HDP ve İP ile girebileceği bölgesel ittifaklara karşı uygulanacak. MHP adayının kazanma şansının görülmediği bir ortamda MHP aday göstermeyip, doğrudan AK Parti adayını destekleyebilecek.