İttifak pazarlığında rozet krizi
İP ile CHP arasında başlayan ittifak görüşmelerinin, henüz daha başında “rozet” krizi patladığı kaydedildi.
İki partinin de “benim adayım olsun” diye ortaya atıldığı Mansur Yavaş’ın “Ankara rozetsiz yönetilmeli” sözünü ne İP ne de CHP cephesinde hoş karşılanmadığı ve iki genel başkanın da bundan duydukları memnuniyetsizliği hissettirdikleri kaydedildi. İP ile CHP arasında ittifak görüşmeleriyle birlikte “koltuk değneği” tartışması da başladı. İP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Erozan’ın, Meclis’teki basın toplantısında, “Başka bir partinin koltuk derneği olmak istemiyoruz” sözleri dikkat çekti. İP’li Erozan’ın Mansur Yavaş’ın kaç rozet takacağıyla ilgili soruya verdiği cevap ise ilginç oldu: “Valla o yakasının genişliğine bağlı.”
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