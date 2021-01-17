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Politika

İttifakları başarısız oldu! Türkiye'ye yakınlaşma için birbirleriyle yarışa girdiler

Arap basını, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ın ittifaklarının başarısız olduğunu görünce Türkiye ile yakın ilişki kurmak için birbirleriyle yarıştığını yazdı.

Star.com.tr17 Ocak 2021 Pazar 13:38 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 13:39
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Arap basını, Katar ambargosuna son veren "Arap dörtlüsü" Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Türkiye ile yakın ilişki kurmak için birbirleriyle yarıştığını yazdı.

"Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ın "Türkiye" telaşının sırrı nedir?" diye soran Arap basını, Katar'a yönelik uygulanan ambargonun kalkmasına işaret etti. Haberde, "Şimdi, dört Arap ülkesi ittifaklarının başarısız olduğunu görünce Türkiye'ye yakınlaşmaya başladılar" ifadeleri yer aldı.

Arap dörtlüsü'nün Türkiye karşıtı eski politikalarına son verdiğini belirten Arap basını, bu yakınlaşmanın bölgede olası sonuçları olacağını yazdı.

Artık bu dört ülkeyi koruyacak Trump gibi bir liderin kalmadığına vurgu yapan Arap basını, Mısır ve BAE'nin yakın gelecekte Türkiye'nin Libya'daki talep ve çıkarlarına ters gelecek hamlelerde bulunmayacağını ve Libya politikasında geri adım atabileceklerini ileri sürdü.

Star.com.tr

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