İttifakta prensip anlaşması tamam

AK Parti ve MHP yetkilileri, 2019’un Mart ayında yapılacak yerel seçimde “ittifak” çalışmaları için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz ve Semih Yalçın, yerel seçimlerde ittifak çalışmaları için TBMM’de AK Parti Grup Yönetim Salonu’nda yaklaşık 1,5 saat süren görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelerin ardından AK Partili Numan Kurtulmuş ve MHP’li Semih Yalçın açıklama yaptı.

Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de gerçekleşmesiyle ilgili kamuoyundaki beklentiler ve iki partideki görüşler kapsamında, AK Parti ve MHP heyetleri olarak bir araya geldiklerini belirten Kurtulmuş “Son derece verimli, yapıcı ve açık sözlü bir görüşme ortamından sonra bu toplantıların bundan sonraki süreçte de devam etmesi ve bu konuda atılacak adımlarla ilgili her iki partinin görüşlerini olgunlaştırarak sürecin devam ettirilmesi şeklinde prensip kararına vardık” diye konuştu.

MİLLİ BİR SİYASET ÇİZGİSİ

Cumhur İttifakı’nın, seçime dönük bir iş birliği çalışması olmadığını ve Türkiye’nin temel meseleleri konusunda milli bir siyaset çizgisi oluşturma açısından önemli olduğunu dile getiren Kurtulmuş “İttifakı bugüne kadar Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede, bölücü terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışındaki mücadelede ve emperyalist güçlerin Türkiye üzerindeki saldırılarına karşı müşterek tepki gösterme konusunda fikri ve siyasi anlamda ortak hareket etti” dedi.

İKİ AYRI SİYASİ PARTİ

Cumhur İttifakı’nın, 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçiminde ortak hareket edebilme imkanı bulduğunu hatırlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: Yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu kadar rahat bir ittifaktan söz etmiyoruz. Çünkü genel seçimlerde ittifakın ya da ittifakların yasal altyapısı vardı. Herkes kendi partisine oy verdi ve nihayetinde ittifak içerisinde olan partilerin oyları toplanarak müşterek bir sonuç elde edilmiş oldu. Şimdi burada böyle yasal altyapı olmadığı için zorluk var. Bunları da her iki parti heyetleri olarak görüşerek, bazı konularda teknik çalışmalarımızı sürdüreceğiz, tekrar bir araya geleceğiz.

DEVAMI GELMELİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise iki partinin fikir alışverişinde bulunduğunu belirterek “Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik” dedi ve ekledi:

Bugün tespit edilen başlıklar üzerinden çalışmalar sürdürülecek. İki partinin genel başkanlarına bir metin iletilecek. İki partinin yerel seçimlerdeki tavrı, bunların sonuçlarına göre ortaya çıkacak. Temennim, Cumhur İttifakı ruhunun, yerel seçimlerde de canlı bir şekilde bölgelerde yaşanması ve yeni geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yerli yerine oturmasının sağlanmasıdır. Temennimiz budur. Bugünkü görüşmelerde, olumlu sonuçlara ulaştığımız kanaatindeyim, MHP olarak böyle devam etmesini temenni ediyoruz.