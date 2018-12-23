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İttifakta son rötuşlar

AK Parti ile MHP arasında yürütülen Cumhur İttifakı görüşmelerinde 30 büyükşehri kapsayacak şekilde iller konusu netleştirildi.

  • ŞERİFE GÜZEL
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Ancak ilçelerle ilgili çalışma tamamlanmadığı için henüz açıklanmayan uzlaşmaya göre AK Parti, MHP’nin elinde bulunan Mersin, Adana ve Manisa’da aday göstermeyecek. Bu büyükşehirlerin ilçelerinde ise durum, karşılıklı değerlendirmeler ile netleştiriliyor, ancak belediye başkanlıklarının, yine aynı partiden devam etmesi yönünde şekillenmesi üzerinde duruluyor. 

AÇIKLAMA YILBAŞINDAN SONRA 

AK Parti’ye bırakılması kararlaştırılan Muğla ve Aydın’da AK Parti, adaylarını açıklamaya hazırlanıyor. Buralarda MHP aday göstermeyerek, AK Parti adayına destek çıkacak. AK Parti’de, ilçe belediye başkan adaylarına yönelik açıklamanın, İstanbul ile birlikte yapılabileceği de ifade ediliyor. İstanbul ile ilgili çalışmanın da yine ittifak kapsamında ilçe bazlı değerlendirmeler nedeniyle henüz sonuçlandırılmadığı kaydediliyor. Bu çalışmanın yılbaşından sonraki günlerde tamamlanabileceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının da içinde olacağı şekilde ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte açıklanabileceği ifade ediliyor. 

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