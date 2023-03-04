İYİ Parti, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na masadaki teklifini açıkladı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Habertürk ekranlarında soruları yanıtladı.

Usta'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Diğer 5 başkanın imzasıyla bu iş olabilir tutumu, masanın yaklaşımına aykırı. Sayın Akşener masayı dağıttı deniyor. Öyle değil. Sayın Akşener masadan kaldırılmak istendi.

Siyasi nezakete uymaz, bir partinin isimleri öneriliyor diyor. Her ne kadar CHP rozeti taşıyorsa da bu iki başkan Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Masaya bir isim getirmek, birbirinin işine karışmaksa o zaman aday nasıl belirlenecek? Kılıçdaroğlu'nun ismini önce Gültekin Bey söylüyor. O zaman CHP'nin iç işlerine mi karışmış oluyor?

AKŞENER, CHP'Lİ BAŞKANLARLA GÖRÜŞECEK Mİ?

O konuda bilgim yok. Medyadan takip ettim o kısmı. CHP tarafı böyle bir gelişmenin olmadığını söyledi.

AKŞENER'İN KURMAYLARIYLA TOPLANTISI

Genel Başkan, temel meselelerin cevabını anlık vermeyeceğim, yetkili organlarda konuşacağız demişti. Genel Başkanımız yetki olarak oraya gitmedi, orada alınan kararları partide görüşeceğini iletmişti.

AKŞENER 2 MART'TAKİ BİLDİRİYİ NASIL İMZALADI?

O sadece bilgilendirme için. Zorlanarak yazılmış bir metin. Daha önce kurmaylar hazırlıyordu metni, genel başkanlar imzalıyordu. O günkü toplantının havasını düşünün. Sayın Davutoğlu kaleme alıyor metni. Gözden kaçmış olabilir.

AKŞENER 6 MART'TAKİ TOPLANTIYA KATILACAK MI?

Karar vermedik, kapı hala açık.

Eğer altılı masa başlangıçtaki çalışma ilkelerine dönecek olursa hala devam eder. Ama denilirse ki, son ve kritik noktada bütün altılı masa çalışma ilkelerinden vazgeçiyor; bizim yapacağımız bir şey yok.

(CHP'nin iç işlerine karışma eleştirileri) Asla kabul etmek mümkün değil. Biz bugüne kadar Millet İttifakı'nın başkanları diye biliyorduk. 31 Mart projesi İYİ Parti ve Meral Akşener'in projesidir. Bunların isminin getirilmesiyle CHP'nin iç işlerine karışmak diye bir şey söz konusu olmaz. O zaman bir partiden isim getirmeyelim.

'ADAYIN SON GÜNE BIRAKILMASI PROBLEM DEĞİL Mİ' ELEŞTİRİLERİ

Geç kalındı eleştirisine katılabilirim. Keşke diğer işler sürerken bu konu bir şekilde gelmiş olsaydı. Bizim açımızdan şöyle bir rahatlık vardı: Nasıl olsa uzlaşıyla çıkacak.

(İYİ Parti, CHP'ye iki belediye başkanının adaylığını mı dayattı?) Dayatmak değil. Masaya bir şey getiriyoruz. Olmayabilir denir. Masada tartışılması lazım.

Anketlerde eğilimin nasıl olduğunu herkes biliyor. Açık ara önde olan belediye başkanları var. Bunlara bakılarak olsun da demiyoruz. Sayın Akşener bu güne kadar iki başkanın ismini ifade ederken, 'Bu iki başkanın aday gösterilmesi durumunda itirazımız olmaz' diyor.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi çıktı. Sayın Akşener iki tane isim getirdi. Nasıl uzlaşıya varırız diye masanın onu konuşması lazımdı. Temel eksiklik burada. Beş kişi imza atalım, çıkalım. Bu olabilir mi?

TOPLANTIDA AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NA TEKLİFİ

Toplantıda bu iki isim de şöyle gündeme geliyor: Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'na, 'Bu iki başkandan birisinin elini siz kaldırın' diyor.

'KAPI HALA AÇIK' SÖZLERİ

Ben katılır katılmaz anlamında bir şey demedim. Başlangıçtaki çalışma ilkelerine dönülmesi hususunda bir irade ortaya konulursa elbette kapı açık. Ama yine dayatmaya maruz kalacaksak oraya gitmenin bir önemi yok.

Altılı masanın bütün bileşenlerinde, bütün temsilcilerin çok dikkatli bir dil kullanması lazım. Biz buna özen gösteriyoruz. Bundan sonra da özen gösterilecek. Cumhuriyet Halk Partisi ile Meclis'teki ortak aklı, birlikteliği her zaman korumak gerekir diye düşünüyorum.

Farklı tepkiler geliyor. Vatandaşa tam anlatabilmiş değiliz. Destekler de tepkiler de geliyor.

ÇOKLU ADAY MUHALEFET İÇİN RİSKLİ Mİ?

Net olarak kazanamayacağını gördüğümüz biriyle çıkmak zaten maçı kaybedeceğimiz anlamına geliyor. Biz maçı kazanmanın yollarını arıyoruz.

Anadolu'yu dolaşınca işin böyle olmadığını anlıyorsunuz. HDP'nin aday çıkarmaması durumda Erdoğan bu seçimi çok ciddi bir farkla alır. Bugün en muhalif olanlar bile muhalefetin adayına oy vermekte çekinir.

İkinci turda alınacaksa, Kemal Bey zaten ikinci tura kalacaktır.

KILIÇDAROĞLU, İKİNCİ TURA KALIRSA DESTEKLEYECEK MİSİNİZ?

Ona şu an bir şey diyemem.

AKŞENER ADAY OLACAK MI?

Bir şey diyemem. Hiçbiri konuşulmuş şeyler değil.