16 Şubat 2020 Pazar16:41 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 16:50

İYİ Parti GİK üyesi Mehmet Tolga Akalın, partisinin Edirne Merkez İlçe 2'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Divan başkanlığı yaparak, yönettiği genel kurulda konuşan Akalın, son dönemde bazı CHP'li mahalli yöneticilerin ittifaka uymayan davranışlarda bulunduğunu söyledi. Akalın, "Edirne'de de Tekirdağ'da da İYİ Parti'li teşkilat arkadaşlarımızın samimiyetlerine gerekli eş güdümün ve uyumun sağlanamadığı idari davranışlarla muhatap oluyoruz. Bunlara üzülüyoruz; fakat sadece üzülmekle kalmayacağız. Bu kalbi ittifaka uyum göstermeyecek tüm CHP'nin mahalli yöneticilerine sesleniyorum; kendi kişisel hesaplarınızla bir büyük uyumu tabanından zedeliyorsunuz. Bu, yarın öbür gün bir başka sel haline gelir ve sizi alır yok eder gider. Bu insanların hüsnüniyetini, samimiyetini, gayretli mücadelesini münferit bir politik çıkar haline getirip, müstakil değil de müşterek bir siyasal irade sonucu oluşmuş sonuçları hanenize yazıp, kendi iç alanlarınıza dönmeyin" diye konuştu.

