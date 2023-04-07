İYİ Parti istifa depremiyle çalkalanıyor! 150 kişi aynı anda görevinden ayrıldı

Gören, merkez ilçe başkanlığında yönetim kurulu üyeleri ile düzenlediği basın toplantısında, cesur bir Türk kadını olarak genel başkanı kadın olan İP'in yılmaz neferi olmaktan hep gurur duyduğunu söyledi.

150 İP'Lİ DAHA İSTİFA ETTİ

İl başkanlığı atamasında İP Genel Merkezinin Edirne'deki iradeyi yok saydığını ileri süren Gören, demokrasi adına milletvekilliği aday adaylığı temayül yoklaması yapan İP Genel Merkezinin yine demokrasi adına parti tüzüğünün 26. maddesini yok saydığını savundu.



"Ben bu yola her türlü adaletsizlikle mücadele etmek için çıktım. Bu adaletsiz ortama boyun eğersem kendimle çelişmiş olurum" diyen Gören, adalete olan inancına kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyeceğini vurguladı.



Gören, şunları kaydetti: "Genel merkezin bu haksız tutumu neticesinde delegenin büyük teveccühü ile seçilerek geldiğim Edirne Merkez İlçe Başkanlığı görevimden ve İP üyeliğimden istifa ediyorum. Benimle beraber tüm yönetim kurulu üyelerim de görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa etme kararı almışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gören, bir gazetecinin sorusu üzerine, bugün 66 kişiden oluşan Merkez İlçe Başkanlığı üyeleri ile toplam 150 İP'linin daha istifa ettiğini belirtti.

ÇOK SAYIDA İSTİFA BERABERİNDE GELDİ

Son 2 günde İP'den Keşan İlçe Yönetimi, Edirne İl Genel Meclisi İP Grup Sözcüsü Hüseyin Erbay, Edirne Belediye Meclisinin İP'li üyeleri Duygu Şener ve Ergun Dönmez ile çok sayıda kişi istifa etmişti.