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Politika

İYİ Parti Kılıçdaroğlu'na karşı direniyor! ''Yavaş ve İmamoğlu ya küserse''

Altılı Masa'da Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adını sürekli gündeme getiren İYİ Parti, masada ibre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dönünce yeni bahaneye sarıldı. İYİ Parti, Yavaş ve İmamoğlu'nun aday gösterilmemesi durumunda küsebilecekleri, çalışıyormuş gibi yaparak seçime asılmayacağını iddia ediyor.

Yeni Şafak20 Ocak 2023 Cuma 08:15 - Güncelleme:
İYİ Parti Kılıçdaroğlu'na karşı direniyor! ''Yavaş ve İmamoğlu ya küserse''
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Aday tespiti için zorlu istişare sürecine adım atan 6'lı Masa'da ismi geçen ancak vize çıkmayabilecek adların sonrası tutumu merak ediliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, İYİ Parti'de isimlerini sıklıkla ortaya attığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmemesi durumuna karşı yeni bahane öne sürmeye başladı. Partiye göre bu ikili aday gösterilmezse ya küsecek ya da seçimlerde çalışmayacak. CHP'nin başını çektiği 6'lı masa paydaşları yetkili kurullarında tarihi artık 14 Mayıs olarak netleşen 2023 seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yarışacak adayın ismini değerlendirmeye hazırlanırken potansiyel sorun ve risklere ilişkin görüşler de ortaya atılıyor.

CHP ÖNLEM ALSIN

Bu çerçevede İYİ Parti'de isimleri gündeme gelen ancak adaylık ipini göğüsleyemeyecek isimlerin masanın göstereceği ortak adaya karşı tavır geliştirebilme riski üzerinde duruluyor. Çalışıyormuş gibi yapıp asılmama, küsme gibi tehlikelere dikkat çeken İYİ Parti'de bir kurmay herhangi bir küsme ihtimaline karşı CHP'nin şimdiden hareket ederek gönüllerinin alınması gerektiğini vurguladı.

KOPMALARA UZAMASIN

Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi halinde CHP'de sonrasına ilişkin bir liderlik yarışı yaşanabileceği bunun da parti içinde

seçim sonucunu da etkileyebilecek bir hareketliliğe neden olabileceği belirtiliyor. Belediye başkanlarının bu seçim sürecinde etkisinin güçlü olacağı, aksi halde kopmalarla neticelenebilecek senaryolara gelişmelerin evrilebileceği konuşuluyor.

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