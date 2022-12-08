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Politika

İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican'dan Meclis'te tepki çeken fotoğraf

İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican, Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında ayağını yanındaki sandalyeye uzatarak adeta keyif yaptı. İYİ Partili vekilin fotoğrafı büyük tepki çekti.

8 Aralık 2022 Perşembe 12:04 - Güncelleme:
İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican'dan Meclis'te tepki çeken fotoğraf
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ederken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın fotoğrafı tepki çekti.

Andican'ın, Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin görüşülmesi devam ederken, ayağını yanındaki koltuğa uzatıp oturduğu görüldü.

Genel Kurul'a katılmayan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da bütçe görüşmeleri sırasında hesabından paylaştığı komik videoyla tepki çekmişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, Meclis'te görüşmeler sırasında telefonundan iskambil oynamıştı.

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