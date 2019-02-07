İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2293
  • 5,9523
  • 219.321
  • 102.584
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

İYİ Parti Sarıçam İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etti

Adana'da İYİ Parti Sarıçam İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri parti içerisindeki huzursuzlukları ve usulsüzlükleri gerekçe göstererek istifa etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İYİ Parti Sarıçam İlçe Kurucuları, İlçe Başkanı Ahmet Köse’nin ‘küçük olsun benim olsun’ ve ‘ben dedim oldu’ diretmesinin despotluk boyutuna ulaştığını ve kendini vatandaştan üstün görme mantığının çekilmez boyutlara ulaştığını gerekçe göstererek istifa etti.
 
İYİ Parti Sarıçam İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri adına açıklama yapan İbrahim Pehlivan, konuyla ilgili şu şunları söyledi:
 
“Uzun zamandır İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, İlçe Başkanı Ahmet Köse ve milletvekili Methanet Çulhaoğlu’nun ayak oyunlarını ve parti içerisindeki kutuplaşmalarını genel merkeze bildirmiş yaptıkları usulsüzlüğü belgeleri ile Meral Akşener hanımefendinin önüne koymuştuk. Ancak aradan geçen zaman bizlere Ankara’nın Adana’dan pek de bir farkının olmadığını gösterdi. Bizler Kurucu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri olarak bu yola çıkarken hedefimiz ülkemizin bekası ve düşünce özgürlüğüydü ancak geçen zaman bizlere gösterdi ki bizim bu idealist duruşumuz sadece bizlere münhasır bir davranışmış. Bizler beka derken İlçe Başkanı Ahmet Köse koltuk sevdasına düşmüş, kendisini tek başına karar merci olarak görmüştür. Ne belediye başkanlığı aday adayları ile olan görüşmelerde, ne de belediye meclis üyelerinin başvurularını değerlendirmede divan üyeleri olarak bizlerin haberi olmamıştır. İkili görüşmelerde hangi pazarlıklar dönmüştür bu bilinmemektedir. Kurucularını hiçe sayarak küçük olsun benim olsun mantığını ile kendi yerlerinin garanti altına almaya çalışanları kendi hallerine bırakarak neler yapabileceklerini görmek için kurucusu olduğumuz partimizden istifa ediyoruz. İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, İlçe Başkanı Ahmet Köse ve Milletvekili Metanet Çulhaoğlu bizlere rağmen Sarıçam’da seçim alabileceklerini düşünüyorlarsa hodri meydan.”

Dünyanın manyetik kutbu değişti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

İstanbul Valiliği: Lazerle takip ediliyor

İstanbul Valiliği: Lazerle takip ediliyor

Yemen hükümeti ile Husiler arasında takas krizi

Yemen hükümeti ile Husiler arasında takas krizi

Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktaki ceset çıkarıldı

Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktaki ceset çıkarıldı

Bunu yapmayanın kıdem tazminatı yanar

Bunu yapmayanın kıdem tazminatı yanar

ABD'den BMGK adımına engel

ABD'den BMGK adımına engel

Gıda terörüne neşter geliyor

Gıda terörüne neşter geliyor

ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Yasa onaylandı

ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Yasa onaylandı
 

POPÜLER HABERLER

PKK propagandası yapan HDP´li adaya müdahale edildi

PKK propagandası yapan HDP´li adaya müdahale edildi

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019