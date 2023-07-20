İYİ Parti'de Akşener diktatörlüğüne isyan: Parti Fetnokrat yapıdadır

7'li koalisyon ile ortak girdiği genel seçimleri kaybeden İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'e istifa çağrısında bulunan eski İYi Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Ethem Baykal kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

MUHALİF HAREKET BAŞLATAN İSİMLERE ÇİZİK!

Türkiye Mayıs ayında gerçekleştirdiği seçimler sonucunda oyunu istikrardan yana kullanırken seçimi büyük bir hezimetle kaybeden 7'li koalisyon bileşeni İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'e karşı muhalif sesler yükselmeye başladı. Akşener kendisine muhalif olan parti üyelerini birer birer partiden ihraç ederken son olarak eski İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Ethem Baykal'ı da kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti.

Kurultay sürecinde olan İYİ Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener'in imzasıyla içlerinde eski İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Ethem Baykal'ın da olduğu 6 kişi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

'ERDOĞAN'A DİKTATÖR DİYENLER KENDİ DİKTATÖRLÜĞÜNÜ İLAN ETTİ'

Türkiye için büyük bir önem arz eden 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini devirmek için bir araya gelen 7'li koalisyon bileşenleri seçimi büyük bir hezimetle kaybetmesinin ardından partileri içerisinde muhalif sesler yükselmeye başladı. Seçimden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör diyerek algı oluşturmaya çalışan muhalefet parti liderleri koltuklarını bırakmamak için kendi diktatörlüklerini ilan etti. Meral Akşener'in istifa etmesi için çağrıda bulunanlar birer birer partiden ihraç edilmeye başlandı.

AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU İLE AYNI YOLDA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içerisinde yükselen istifa çağrılarını durdurmak için parti örgütlerini kendisine bağladı. Genel başkanlık koltuğunu korumak uğruna istifa çağrıları yapan isimleri de ihraç etmeye başladı. Kurultay sürecinde olan İYİ Parti'de de Genel Başkan Meral Akşener'e karşı istifa çağrıları yapılıyor. Akşener kendisine karşı muhalif olan isimleri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yöntemle partiden göndermeye başladı.

BAYKAL TEPKİ GÖSTERDİ: PARTİ FETNOKRAT YAPIDADIR



Eski İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Ethem Baykal'ın da içinde olduğu 6 kişi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilirken Baykal, "Seviye alçakla çukur arasındadır. FETÖ'den şüpheli kişilerin aklanmadan yapacağı siyaset şüpheli kalacaktır. Parti Fetnokrat yapıdadır" diyerek tepki gösterdi.