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Politika

İYİ Parti'de bir FETÖ skandalı daha! 15 Temmuz tweetleri ortaya çıktı

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin 15 Temmuz gecesi FETÖ'yü sert bir dille eleştirmekten çekindiğini itiraf etmesinin ardından İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ın, 'Ankara il başkan adayımız' diye tanıttığı Serdar Tunç'un 15 Temmuz gecesi attığı tweetler ortaya çıktı.

10 Ocak 2023 Salı 14:30 - Güncelleme:
İYİ Parti'de bir FETÖ skandalı daha! 15 Temmuz tweetleri ortaya çıktı
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İYİ Parti Antalya Miletvekili Feridun Bahşi'nin FETÖ itirafının ardından İYİ Parti'de bir skandal daha patlak verdi.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ın Ankara il başkanı olacağını öne sürdüğü Serdar Tunç'un 15 Temmuz hain darbe gecesi attığı tweetler ortaya çıktı. Serdar Tunç darbeci FETÖ'cü askerleri 'şerefli' olarak adlandırmış.

15 Temmuz hain darbesinin yaşandığı dakikalarda Tunç, "Hala onurlu şerefli askerimizin varlığı umut veriyor" yorumunu yapmış.

Tunç'un o gece attığı tweetler:

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