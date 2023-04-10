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Politika

İYİ Parti'de deprem! İstifa haberleri peş peşe geliyor

Milletvekili aday listesini veren İYİ Parti'de istifa haberleri geliyor. Ordu'da İYİ Parti parti kurucusu Nuray Özdemir, İdris Naim Şahin'in 1. sıra milletvekili adayı yapılmasına tepki olarak partiden istifa etti. İYİ Parti 28. Dönem Erzurum Milletvekili 6. sıra adayı Esra Akpınar ise milletvekili adaylından istifa ettiğini duyurdu.

IHA10 Nisan 2023 Pazartesi 10:46 - Güncelleme:
İYİ Parti'de deprem! İstifa haberleri peş peşe geliyor
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14 Mayıs seçimleri öncesi partiler milletvekilliği listelerini YSK'ya teslim etti. Listelerin açıklanmasının ardından İYİ Parti'den istifa haberleri peş peşe gelmeye başladı.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞINDAN İSTİFA ETTİ

İyi Parti 28. Dönem Erzurum Milletvekili 6. sıra adayı Esra Akpınar milletvekili adaylından istifa ettiğini duyurdu. İstifa haberini sosyal medya üzerinden açıklayan Akpınar şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık iki yıl önce 21 Mayıs 2021'de İl Başkanım Melih Kırkpınar'ın teklifi ve daveti üzerine İYİ Parti saflarına katıldım. Daha sonra İYİ Parti Erzurum Kadın Politikalar İl Başkanı olarak görev yaptım. Görev yaptığım süre içerisinde teşkilat yapılanmasının ardından üye kayıtlarına başladık. Patimize özellikle hanım kardeşlerimin gösterdiği teveccüh beni hem duygulandırdı hem de cesaretlendirdi.

Göreve geldiğim ilk günden bugüne hiç bir karşılık beklemeden gece gündüz çalıştım. Erzurum'un hemen hemen her ilçesine gittim.Kar kış demeden evimden ailemden ödün vererek maddi manevi emek gayret harcayarak elimden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösterdim. Amacım belki bir ikbal peşinde koşmak değildi ama verilen emeğe, harcanan bir ömre, gösterilen çabaya gayrete, alın terine, evdeki çocuğun anne özlemine bir vefa olur diye düşünüyordum. Bundan daha insani ve vicdani bir şey olabilir mi!?

En son yapılan temayül yoklamasında üyelerimizin oyları ile 6. sırada yer aldım. Bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Ancak siyasetin temel kuralı olan emek sarf edenlerin hiçe sayılma hastalığı maalesef bizde de kendini gösterdi. Üç yıldır geceli gündüzlü ailemden çocuklarımdan fedakarlık ederek emek verdiğim ter akıttığım İYİ Parti Genel Merkezi bunları görmezden gelerek emeği gayreti desteği görmezden gelmiştir.

Bundan dolayı, üç yıldır gösterdiğim gayretin, verdiğim emeğin, harcadığım maddi ve manevi varlığımın, çocuklarımdan ailemden ayrı kalmanın, Liderime partime ve ilkelerine bağlılığımın karşılığının bu olmadığını ve şuan ki konumun olmadığını düşündüğümden milletvekili adaylığı listesinden istifa ediyorum."

"İDRİS NAİM ŞAHİN" İSTİFASI

Bir dönem AK Parti'de siyaset yapan, İçişleri Bakanlığı döneminde potları ve gafları ile tepki toplayan İdris Naim Şahin, bakanlık görevinden alınmasının ardından partiden istifa etti. İstifasının ardından Milat Partisi'ni kuran ancak beklediği ilgiyi göremeyince kurduğu partiden istifa eden Şahin, CHP ile temas kurdu. Buradan ilgi göremeyen Şahin, Saadet Partisi'ne geçerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seçimi kaybeden Şahin, Genel İdare Kurulu Üyesi olduğu Saadet Partisi'nden istifa ederek bu kez İYİ Parti'ye geçti. Şahin, Ordu 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

Şahin'in adaylığı partide tepkiye sebep oldu. İYİ Parti'nin Ordu İl Kurucu Üyesi ve eski İl Başkan Yardımcısı Nuray Özdemir, görevinden ve partisinden istifa etti. Özdemir açıklamasında, "Aktif olarak siyaset yaptığım, kurucu üyesi olduğum, 3 yıl mali başkanlık ve il başkan yardımcılığı yaptığım İYİ Parti'den kendime olan saygımdan dolayı istifa ediyorum. Emeği hiçe sayanlarla aynı yolda yürümemin bir anlamı yok" dedi.

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