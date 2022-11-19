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Politika

İYİ Parti'de istifa! AK Parti'ye geçtiler

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları eski Başkanı Gökhan Toker ve beraberindeki 2 kişi AK Parti'ye geçti.

IHA19 Kasım 2022 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
İYİ Parti'de istifa! AK Parti'ye geçtiler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yaptığı "Temenni ederiz bir dönüşüm yaparak gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" çağrısının ardından İYİ Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları eski Başkanı Gökhan Toker ve bir yardımcısı partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Gençlik kolları üyelerinin tamamının istifa edeceği belirtilen AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve AK Parti Merkez ilçe başkanı Ziya Coşkun Karadeniz taktı.

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