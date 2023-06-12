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Politika

İYİ Parti'de istifa depremi

İYİ Parti kurucularından Ahat Andican partisinden istifa ettiğini duyurdu.

12 Haziran 2023 Pazartesi 09:41 - Güncelleme:
İYİ Parti'de istifa depremi
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Seçimlerin ardından muhalefette iç hesaplaşmalar başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik istifa çağrıları yapılıyor.

Parti tabanlarının değişim mesajı verdiği liderler bu çağrıya kulak tıkarken, İyi Parti'de istifalar sürüyor.

İYİ Parti kurucularından Ahat Andican partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Andican, "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır." ifadelerini kullandı.

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