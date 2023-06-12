İYİ Parti'de deprem sürüyor! Zehir zemberek sözlerle istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik istifa çağrıları yapılıyor.Parti tabanlarının değişim mesajı verdiği liderler bu çağrıya kulak tıkarken, İyi Parti'de istifalar sürüyor
Eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti kurucusu Prof. Dr. Ahat Andican'ın ardından İYİ Parti'den üst düzey bir istifa daha geldi.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyurdu.
İYİ Parti kurucularından Ahat Andican partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Andican, "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır." ifadelerini kullandı.
27. Dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray da partisinden istifa ettiğini açık mektup ile duyurmuştu. Çıray istifasını "Kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum" sözleriyle açıklamıştı.