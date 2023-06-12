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Politika

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Zehir zemberek sözlerle istifa etti

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası terör destekli yedili koalisyonda üst düzey istifalar gelmeye devam ediyor. Eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti kurucusu Prof. Dr. Ahat Andican'ın ardında, İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali de istifasını duyurdu. Küçükali, 'Geride kalan iki genel seçim, bir yerel seçim ve kongreler sürecinde üzülerek günü kurtarmaya yönelik hamlelerin iddialarımızı akamete uğrattığını gördük.' ifadelerini kullandı.

12 Haziran 2023 Pazartesi 16:00 - Güncelleme:
İYİ Parti'de deprem sürüyor! Zehir zemberek sözlerle istifa etti
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28 Mayıs seçimleri sonrası yaşanan hezimetin ardından İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik istifa çağrıları yapılıyor.

Parti tabanlarının değişim mesajı verdiği liderler bu çağrıya kulak tıkarken, İyi Parti'de istifalar sürüyor

Eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti kurucusu Prof. Dr. Ahat Andican'ın ardından İYİ Parti'den üst düzey bir istifa daha geldi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyurdu.

'GÜNÜ KURTARMAYA YÖNELİK HAMLELER İDDİALARIMIZI AKAMETE UĞRATTI'

Emine Küçükali de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gördüğüm lüzüm üzerine İyi Parti'deki Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Parti Üyeliğinden istifa ediyorum. Büyük Türk Milleti'ne saygılarımla arz ederim" dedi.

Küçükali, "Geride kalan iki genel seçim, bir yerel seçim ve kongreler sürecinde üzülerek günü kurtarmaya yönelik hamlelerin iddialarımızı akamete uğrattığını gördük." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ KURUCULARINDAN AHAT ANDİCAN DA İSTİFA ETTİ

İYİ Parti kurucularından Ahat Andican partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Andican, "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır." ifadelerini kullandı.

KURUCULARDAN AYTUN ÇIRAY DA İSTİFA ETMİŞTİ

27. Dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray da partisinden istifa ettiğini açık mektup ile duyurmuştu. Çıray istifasını "Kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum" sözleriyle açıklamıştı.

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