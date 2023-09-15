İYİ Parti'de ''ittifak'' çatlağı! ''Seçimlerde sıfır çekeriz'' paniği başladı

Türkiye, 2024'ün mart ayında yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. Gözler ise 8'li koalisyondaki kavgaya çevrildi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük yenilgi alan ve büyük oranda oy kaybı yaşayan koalisyon ortakları arasındaki kriz, çözülemedi.

'İTTİFAK YOK' AÇIKLAMASI YAPTI

Yerel seçimlerle ilgili ilk çıkış İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Parti içinde kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle paniğe kapılan Akşener, ortaklarına ittifak çağrısına sırt çevirdi. "Her ilçede her beldede kendi adayımızı çıkartacağız" mesajını verdi.

GÖZLER İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TA

Önceki gün İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, 81 ilde kendi adaylarını çıkartacaklarını ilan etti. Gözler ise Akşener'in en büyük destekçisi olduğu hatta cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a çevrildi. Seçimi kaybedeceklerini anlayan ikili, Akşener'e 'ittifak' çağrısı yaparken İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu toplantısında yaşananlar da yapılan pazarlığı gözler önüne serdi.

PARTİDE SIFIR ÇEKERİZ KORKUSU!

Buna göre İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu toplantısı, ittifak tartışmalarıyla geçti. 'Seçimlerde sıfır çekeriz' endişesine kapılan isimler, Akşener'e ittifaktan kopulmaması gerektiğini söyledi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında o isimlerin Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, eski İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, oyuncu Mehmet Aslan ve eski İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk olduğunu iddia etti. Hatta Ahmet Zeki Üçok, "İttifak olmazsa parti sıfır çeker" diyerek Akşener'den kararından dönmesini istedi. Yine CHP'ye verdiği destekle bilinen Aytunç Erkin, bugünkü köşe yazısında GİK'te oylama yapıldığı 46 İYİ Partili ismi, ittifaksız yola devam edilmesini istediğini belirtti...

"ARKASINDA DURMALIYIZ" MESAJI

GİK'ten '81 ilde kendi adayımızı çıkartacağız' kararının çıkması üzerine Meral Akşener'in partililerine "Arkadaşlar bu kararımızın arkasında durmalıyız ve duracağız. Hep birlikte inanarak başarmalıyız" talimatı verdiğini de belirten Aytunç Erkin, İYİ Parti'yi uzun zamandır takip ediyorum ve son toplantıda alınan karar ve söyleme bakınca çok ciddi olduklarını görüyorum. Pazarlık, el yükseltme gibi kavramlar geçerliliğini yitirmiş gibi" ifadelerine yer verdi.