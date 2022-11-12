İYİ Parti'de ''Kılıçdaroğlu'' itirafı: Erdoğan'dan geride, kazanamaz

İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Halk TV Yazarı İsmail Saymaz, Şefik Çirkin'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını o yüzden Meral Akşener'e aday olması noktasında bastırdıklarını ve 81 il başkanının girişim yaptığını söylediğini belirtti.

'KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ'

Kamuoyunda Altılı Masa'nın adayının Kılıçdaroğlu olduğu yönünde kanaatin yerleştiğini belirten Çirkin, "İYİ Parti olarak, adayımızın olması gerekir. Adaysız seçime giremeyiz. Kılıçdaroğlu'na saygımız var. Dürüst bir devlet adamı. Ama kamuoyu yoklamalarında Erdoğan'dan geride. Kılıçdaroğlu'nun kişiliği, mezhebi ve siyasi görüşüyle İyi Parti'nin sorunu yok, olamaz. Kazanamayacağını düşünüyoruz. Bir siyasi hareket kazanmak için seçime girer. Kendisini riske atmaz" dedi.