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Politika

İYİ Parti'de olağanüstü hareketlilik! ''Akşener bugün masadan çekilebilir'' iddiası

Altılı Masa'da Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kriz devam ediyor. Gelen kulis bilgisine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in pazartesiye kalmadan bugün masadan çekilme ihtimali olduğu öne sürüldü. Ayrıca İYİ Parti GİK Üyesi Kayaalp, alternatif aday sinyali verdi. Öte yandan İYİ Parti'de 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı da bugün saat 13.30'da gerçekleşecek. Akşener'in toplantı sonunda açıklama yapması bekleniyor.

3 Mart 2023 Cuma 11:57 - Güncelleme:
İYİ Parti'de olağanüstü hareketlilik! ''Akşener bugün masadan çekilebilir'' iddiası
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6'lı koalisyon masasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ismini kabul ettirmek için sürdürdüğü adaylık krizi derinleşiyor. Yapılan son toplantıdan sonra yeniden partisine dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu değil, iki CHP'li belediye başkanından birini istemesi son toplantıyı bomba gibi düştü. Bunun ardından oluşan krizin ardından muhalefetin destekçisi isimlerden çarpıcı kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. İsmail Saymaz kaleme aldığı yazıda Akşener'in ciddi bir ayrımda olduğunu ve işaret edilen Pazartesi'den önce bir sürpriz ile masayı devirebileceğini belirtti.

İşte Saymaz'ın yazısından dikkat çeken bölümler:

"PAZARTESİYE KALMAYABİLİR"

Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne girerken, "Milletin umudu Meral Akşener" diye sloganlar atıldı.

İYİ PARTİ'DE KILIÇDAROĞLU'NA SICAK BAKANLAR AZINLIKTA

İyi Parti'de, saat 22.30'da kapalı toplantı başladı. Başkanlık Divanı ve milletvekilleri içinden "Masadan kalkalım" diye görüş belirtenler de oldu, itidalli yaklaşanlar da. Kılıçdaroğlu'na sıcak yaklaşanlar azınlıkta kaldı.

Görüşme sabaha karşı saat 3'te bitti.

AKŞENER GİK'İ TOPLUYOR

Akşener, bugün saat 13.30'da İyi Parti'nin en üst makamı olan Genel İdare Kurulu'nu (GİK) topluyor. GİK'te, pazartesi gününe kalmadan bugün bir kararın açıklanabileceği ve yanıtın "Hayır" yönünde olabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla Akşener, pazartesi günkü Millet İttifakı toplantısına katılmayabilir.

Bu durumda İyi Parti'nin ayrı bir aday çıkarma ihtimali var. O takdirde Kılıçdaroğlu'nun masadaki diğer dört liderin desteğiyle adaylığını ilan edebilir.

İKİ BAŞKANA 'ADINIZI SÖYLEDİM' DEDİ

Akşener, toplantıdan sonra derhal genel merkezine geçti. Yolda İmamoğlu ve Yavaş'ı arayarak, masada isimlerini dile getirdiğini haber verdi. Ardından bütün Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri acilen Ankara'ya çağrıldı.

İYİ PARTİ GİK ÜYESİ KAYAALP'DEN ALTERNATİF ADAY SİNYALİ

İYİ Parti Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayaalp de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etti.

Kayaalp paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Seçmeni Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasına sıkıştırmamak için 3. aday şart oldu. 2. tura çıkan seçimi kazanır. Yoksa bir 5 sene daha ah vah eder gezeriz."

"AKŞENER'İN 3 YARDIMCISI 'MASADAN KALKALIM' DEDİ"

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç de İYİ Parti'den toplantı hakkında aldığı bilgileri paylaştı. TV100 yayınında konuşan Sevinç, "İYİ Parti'de toplantıdan bilgi geldi. Kemal Bey'in adaylığı meselesine henüz girilmemiş ama masadaki her partiye Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve eşit bakanlık verilmesi konusunda eleştiriler yapılıyormuş. 3 Genel Başkan Yardımcısı 'Masadan kalkalım' demiş" ifadelerini kullandı.

AKŞENER AÇIKLAMA YAPACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü Altılı masa toplantısı sonrası geçtiğimiz akşam milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geldi. Partinin 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı da bugün saat 13.30'da gerçekleşecek. Akşener'in toplantı sonunda açıklama yapması bekleniyor.

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