İYİ Parti'de olağanüstü hareketlilik! ''Akşener bugün masadan çekilebilir'' iddiası

6'lı koalisyon masasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ismini kabul ettirmek için sürdürdüğü adaylık krizi derinleşiyor. Yapılan son toplantıdan sonra yeniden partisine dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu değil, iki CHP'li belediye başkanından birini istemesi son toplantıyı bomba gibi düştü. Bunun ardından oluşan krizin ardından muhalefetin destekçisi isimlerden çarpıcı kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. İsmail Saymaz kaleme aldığı yazıda Akşener'in ciddi bir ayrımda olduğunu ve işaret edilen Pazartesi'den önce bir sürpriz ile masayı devirebileceğini belirtti.
İşte Saymaz'ın yazısından dikkat çeken bölümler:
Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne girerken, "Milletin umudu Meral Akşener" diye sloganlar atıldı.
İyi Parti'de, saat 22.30'da kapalı toplantı başladı. Başkanlık Divanı ve milletvekilleri içinden "Masadan kalkalım" diye görüş belirtenler de oldu, itidalli yaklaşanlar da. Kılıçdaroğlu'na sıcak yaklaşanlar azınlıkta kaldı.
Görüşme sabaha karşı saat 3'te bitti.
Akşener, bugün saat 13.30'da İyi Parti'nin en üst makamı olan Genel İdare Kurulu'nu (GİK) topluyor. GİK'te, pazartesi gününe kalmadan bugün bir kararın açıklanabileceği ve yanıtın "Hayır" yönünde olabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla Akşener, pazartesi günkü Millet İttifakı toplantısına katılmayabilir.
Bu durumda İyi Parti'nin ayrı bir aday çıkarma ihtimali var. O takdirde Kılıçdaroğlu'nun masadaki diğer dört liderin desteğiyle adaylığını ilan edebilir.
İYİ Parti Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayaalp de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etti.Kayaalp paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Seçmeni Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasına sıkıştırmamak için 3. aday şart oldu. 2. tura çıkan seçimi kazanır. Yoksa bir 5 sene daha ah vah eder gezeriz."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü Altılı masa toplantısı sonrası geçtiğimiz akşam milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geldi. Partinin 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı da bugün saat 13.30'da gerçekleşecek. Akşener'in toplantı sonunda açıklama yapması bekleniyor.