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Politika

İYİ Parti'de üst düzey istifa! Sosyal medyadan duyurdu

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, partisindeki görevinden istifa etti.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:25 - Güncelleme:
İYİ Parti'de üst düzey istifa! Sosyal medyadan duyurdu
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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, partideki görevinden istifa etti.

Özcan yaptığı açıklamada "İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum" dedi.

"GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Kadıoğlu yaptığı paylaşımda "İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımlığı görevimden istifa ediyorum. Dilekçe 13 Nisan 2023 tarihlidir. Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum. Lütfen beni eleştirmeyi düşünenler açıklamamı ayrıntılı okumalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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