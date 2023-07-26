İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun parti içinde yaşanan olaylara karşı aldığı tutum ve kendisine gösterdiği tepkilerden rahatsızlık duyduğunu açıklayarak İYİ Parti'den istifa etmişti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törenle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.