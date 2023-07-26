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Politika

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Aydın'ın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti'den istifa ettiğini ve siyasi yaşamını AK Parti'de sürdüreceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 19:16 - Güncelleme:
İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun parti içinde yaşanan olaylara karşı aldığı tutum ve kendisine gösterdiği tepkilerden rahatsızlık duyduğunu açıklayarak İYİ Parti'den istifa etmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törenle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Aytekin Kaya
  • AK Parti
  • rozet

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