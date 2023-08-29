İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yerel seçime dair soruları cevapladı.

Zorlu, Akşener'in yerel seçimlere ayrı ayrı girilmesi çağrısına ilişkin soruyu, "Genel Başkanımızın bu çağrısı, tüm siyasi partilere yapıldı. Bu konuyla ilgili başta Sayın Erdoğan'ın da bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Çünkü bu çağrının özünde Türk milletinin yaşadığı sorunları aşabilme gayesi var." şeklinde yanıtladı.

- "BİZ, ŞU ANDA KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ"



Zorlu, 2019 yerel seçimlerindeki başarının ortaya çıkışında İYİ Parti'nin büyük bir çabası olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Orada bir iş birliği kurulması bizim teklifimizdi. Dolayısıyla biz o zaman o sorumluluktan, milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı ancak şimdi özellikle bazı siyasi partilerin İstanbul ve Ankara'da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu çokça köpürtüyorlar, gündeme getirilmesini, gündemde kalmasını istiyorlar ama biz çok net bir şey koyduk ortaya. Biz şu anda kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede de inşallah bu hazırlıklarımızı tamamladığımızda milletimizle bunun bilgisini paylaşacağız."