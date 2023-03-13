İYİ Parti'den CHP'ye ''İmamoğlu ve Yavaş'' resti: Gerekirse yasal düzenleme yaparız

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Binbir kavga dövüş yaşanan koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ancak Kılıçdaroğlu, şartlı 'evet' aldığı ittifak ortaklarından her birine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve partilerine oyları ile orantılı Bakanlık vermekle yükümlü.

Bir de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörü var... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uğurlarına masadan kalkıp sonrasında geri döndüğü bu iki isme de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verilmesi planlanıyor.

Bilindiği üzere Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını savunmuş, isteği kabul görmeyince masadan kalkmıştı. Takip eden süreçte "Yavaş ve İmamoğlu'na CB Yardımcılığı" formülü geliştirildi, bu vesileyle Akşener tekrar 'kumar ve noter masası' dediği ittifaka geri döndü.

Yaşananlar sonrası iki belediye başkanının görevinden ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu oldu.

"AYNI ANDA YAPAMAZLAR, KILIÇDAROĞLU HİÇ YAPTIRMAZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. İmamoğlu ve Yavaş'ın iki görevi de aynı anda yapamayacağını söyleyen Kuşoğlu, "İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır." dedi.

CHP'nin İmamoğlu ve Yavaş'ın iki görevi de aynı anda yapamayacağını vurgulayan açıklaması sonrası İYİ Parti'den bomba bir çıkış geldi.

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE REST: GEREKİRSE YASAL DÜZENLEME YAPARIZ

İYİ Parti Grup Başkanvekili, Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun aksine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın iki görevi aynı anda yapabileceğini savundu.

Usta, "Gerekirse yasal düzenleme yaparız" resti çekerek "Kayyumlar hem vali hem belediye başkanlığı yapabiliyorsa, belediye başkanlarının da cumhurbaşkanı yardımcılığı yapabileceğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

DERİN KAOS BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNDE

Adayın belirleneceği süreçte Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne süren İYİ Parti'nin şimdi de aynı ikili üzerinden CHP'yi sıkıştırması derin kaosu bir kez daha açık etti.