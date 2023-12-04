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Politika

İYİ Parti, yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini reddetti

İYİ Parti Genel İdare Kurulu, yerel seçim için CHP ile işbirliği teklifine hayır diyerek seçime tek başına gireceğini duyurdu.

4 Aralık 2023 Pazartesi 19:16 - Güncelleme:
İYİ Parti, yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini reddetti
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İYİ Parti Genel İdare Kurulu, yerel seçim için CHP ile işbirliği teklifine hayır diyerek seçime tek başına gireceğini duyurdu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan, İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu 'Toplantımızda hemen hemen tüm GİK üyemiz görüşünü ortaya koymuş ve sonra oylamaya geçilmiştir. Yapılan oylama neticesinde GİK 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır.. Seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak, iyi belediyecilik parolası ile milletimize hizmet etme sorumluluğumuzu onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimize, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum.' dedi.

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