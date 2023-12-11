İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Seçimlerde Erdoğan'a oy verdim

14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen ve geçtiğimiz ay partisinden istifa ettiğini duyuran Adnan Beker, katıldığı TV100 canlı yayınında, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledi.

"İKİNCİ TURDA ERDOĞAN'A OY VERDİM"



Seçimlerin ilk turunda oy vermediğini, ikinci turda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy attığını söyleyen Beker, Millet İttifakı'nı sert sözlerle hedef aldı.

"BUNLAR BİZİM PURSAKLAR BELEDİYESİ'Nİ YÖNETEMEZDİ"



Altılı Masa'yı eleştiren Beker, "Bunlar bizim Pursaklar Belediyesi'ni yönetemezdi, ne anlatıyorsunuz ya! Tayyip Bey'den başka aday yoktu ki, kime verelim?" dedi.