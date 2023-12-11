İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2023 Pazartesi / 29 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0035
  • EURO
    31,229
  • ALTIN
    1847.57
  • BIST100
    7728.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Seçimlerde Erdoğan'a oy verdim
Politika

İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Seçimlerde Erdoğan'a oy verdim

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini itiraf etti.

11 Aralık 2023 Pazartesi 22:59 - Güncelleme:
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Seçimlerde Erdoğan'a oy verdim
ABONE OL

14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen ve geçtiğimiz ay partisinden istifa ettiğini duyuran Adnan Beker, katıldığı TV100 canlı yayınında, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledi.

"İKİNCİ TURDA ERDOĞAN'A OY VERDİM"

Seçimlerin ilk turunda oy vermediğini, ikinci turda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy attığını söyleyen Beker, Millet İttifakı'nı sert sözlerle hedef aldı.

"BUNLAR BİZİM PURSAKLAR BELEDİYESİ'Nİ YÖNETEMEZDİ"

Altılı Masa'yı eleştiren Beker, "Bunlar bizim Pursaklar Belediyesi'ni yönetemezdi, ne anlatıyorsunuz ya! Tayyip Bey'den başka aday yoktu ki, kime verelim?" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.