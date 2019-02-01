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İYİ Parti'den istifa eden milletvekilinden HDP iddiası

İP'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayarak, Millet İttifakı'na destek vermesi karşısında parti genel merkezinin sessiz kalmasına tepki olarak ayrıldığını bildirdi.

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Yaptığı yazılı açıklamada, İP istifasının ardından bazı çevrelerce birtakım iftiralara maruz kaldığını aktaran Akkal, kamuoyunu bilgilendirmek ve doğruları paylaşmak istediğini belirtti.

Akkal, istifa açıklamasında paylaştığı bazı görüşlerin bilinçli olarak çarpıtıldığını savunarak, "Yaptığım açıklamada hiçbir İP mensubunu ve geçmişte kader birliği yaptığım arkadaşlarımı töhmet altında bırakacak bir söylemde bulunmadım. Benim burada ifade ettiğim konu, terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayarak Millet İttifakına dolaylı yoldan da olsa destek vermesi karşısında İP Genel Merkezi'nin sessiz kalarak adeta bu desteği kabullenmesidir." ifadelerine yer verdi.

Tunç Soyer'in babasıyla ilgili tartışmalar

İP mensubu olan pek çok Türk milliyetçisinin, CHP ile ittifak sonucu partinin geldiği konumdan rahatsız olduğuna işaret eden Akkal, şu görüşlerini paylaştı:

"İP Genel Merkezi, partideki Türk milliyetçilerinin bu rahatsızlığını dikkate almadığı gibi Başbuğ Alparslan Türkeş'in idamını isteyen, 5 yıla yakın bir süre hapis cezasına çarptıran, ülkücüleri işkencelerden geçiren ve hapislerde çürüten Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına da itiraz etmemiştir. 'Babanın suçu evlada yüklenemez' diyerek, kulağının üzerine yatanlar, Tunç Soyer'in babasının mirasına sahip çıktığı gerçeğini ve HDP mitinglerinde yaptığı konuşmaları görmezden gelerek Türk milliyetçileri nezdinde kendilerini küçük düşürmektedirler."

Manisa'da İP tek milletvekili olması dolayısıyla yerel seçimlerle ilgili hemşehrilerinin istek ve taleplerini genel merkeze yazılı ve sözlü olarak defalarca ilettiğini ancak dikkate alınmadığını vurgulayan Akkal, "Özellikle Manisa’da HDP'nin yüksek oranda oy aldığı Gölmarmara, Saruhanlı, Turgutlu gibi ilçelerde bu partinin aday çıkarmaması karşılığında kendilerine meclis üyeliği sözü verildiğini kesin olarak öğrenip bildirmeme rağmen, buna kayıtsız kalınmıştır." ifadelerini kullandı.

İP İl Başkanı Hasan Eryılmaz'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına da tepki gösteren Akkal, bugüne kadar adının hiçbir yolsuzluğa ya da şaibeli bir işe karışmadığını, siyaset ve ticareti birbirine karıştırmadığını kaydetti.

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