İYİ Parti'den istifa etti: Akşener tükürdüğünü yaladı

İYİ Partili Yenimahalle Belediyesi Meclis Üyesi Vehbi Yaşar, istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Sabah'a konuşan Vehbi Yaşar, "Meral Akşener önce masadan kalktı ve 2 gün sonra neden tükürdüğünü yaladı ve masaya geri döndü? Bunların altındaki nedenleri düşünmek gerekiyor. Bu ülke PKK, HDP, PYD'den çok çekti. Bu örgütleri legal hale getirme çabası içindeler" dedi.

Yaşar, Yenimahalle'deki İller Bankası Macunköy Sosyal Tesisleri'nde AK Parti tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılmış ve AK Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Vehbi Yaşar'a rozetini AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler takmıştı.