İYİ Parti'den itiraf: 25-30 bin kişi istifa etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Genel Başkanları Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz ederek Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından partide gerçekleşen istifalar hakkında konuştu.

Katıldığı canlı yayında konuşan Usta, "İyi Parti burada oy kaybetmiş midir, ilk etapta olabilir. İlk güne göre çok fazla değişiklik var. İstifalar geri dönüyor. Üye istifaları olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 25-30 bin civarında istifa olduğu ifade edilmişti. Önemli bir kısmı geri döndü, şimdi rakam söyleyemem. Mesela Samsun üzerinde yüzde 80-90 oranında döndü" ifadelerini kullandı.