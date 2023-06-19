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Politika

İYİ Parti'den itiraf gibi sözler: İttifak bize zarar verdi

28 Mayıs hezimetinin hemen ardından koalisyon ortakları adeta birbirine düştü. Koalisyonun sorunlu ortaklarından İYİ Parti için de dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı. Parti içerisinde ittifakın kendilerine zarar verdiği görüşünü savunanların bir hayli fazla olduğu öğrenildi.

19 Haziran 2023 Pazartesi 21:26 - Güncelleme:
İYİ Parti'den itiraf gibi sözler: İttifak bize zarar verdi
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İYİ Parti, 24-25 Haziran tarihlerinde 3. Olağan Kongresini gerçekleştirecek. İYİ Parti'de kongre hareketliliği yaşanırken Ankara kulislerinde, 8'li koalisyonun kurduğu ittifaka ilişkin çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşıldı. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre; İYİ Parti'de yapılan iç değerlendirmelerde "ittifak bize zarar verdi" diyenler çokta. Ayrıca "Kongre 1 ay öteye atılsaydı CHP benzeri gelişmeler yaşanabilirdi" denildiği de belirtildi.

"AKŞENER DEĞERLENDİRME YAPACAK"

CNN Türk'ün aktardığı kulis bilgisinde şu ifadeler yer aldı:

"Meral Akşener'in ağzından en kapsamlı değerlendirmeyi cumartesi günü duyacağız. 6'lı masayı, seçim sürecini, İYİ Parti olarak zaman zaman eleştirilerini hatırlatmasını bekliyoruz. Elbette özeleştirileri de olacak deniliyor. Partinin yetkili organların kararların dışına çıkmadığının altını çizmesi bekleniyor.

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