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Politika

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu karşıtı bir açıklama daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına başından beri soğuk bakan İYİ Partililer, seçim yaklaştıkça seslerini yükseltmeye başladı. İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun videosunu paylaşarak 'Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz. Bu işin şakası yok.' dedi.

28 Ocak 2023 Cumartesi 08:31 - Güncelleme:
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu karşıtı bir açıklama daha
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'kendi adayımızı çıkarırız' resti sonrası görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Paçacı'nın istifası sonrası İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu karşıtı bir açıklama daha geldi.

"SOKAĞI GÖRMEZDEN GELİRSENİZ SANDIKTA GÖRMEZDEN GELİNİRSİNİZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bursa'da yaptığı konuşmanın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, "Türk siyasi tarihinde, bir belediye başkanın gittiği her ilde, on binlerle karşılandığının tek örneğini gösterebilir misiniz? Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz! Bu işin şakası yok. Aklın yolu bir." ifadelerini kullandı.

Murat Ongun'un paylaştığı videoyu alıntılayan Aslan'ın tweetine Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesi de dikkat çekti.

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